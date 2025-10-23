南市仁德鐵路立體化 報中央審查

台南仁德區鐵路將採高架化，未來可消除中正路平交道及潭稅橋地下道。圖為中正路平交道。（南市議員郭鴻儀提供）

保安車站新址北移550公尺 將消除中正路平交道及潭稅橋地下道

為解決台南仁德車站緊鄰中正路一段平交道所造成的交通瓶頸，台南市交通局已完成仁德地區鐵路立體化可行性研究，根據規劃，仁德區鐵路將採高架化，保安車站北移，未來可消除中正路平交道及潭稅橋地下道，將大幅改善周遭交通，交通局長王銘德表示，全案昨經市議會同意通過後，將提報交通部審查。

近保安工業區 尖峰時段車流量大

台南市議會定期會聯席審查議案昨天進行「仁德地區鐵路立體化可行性研究」規劃成果同意案審查，王銘德表示，後續將爭取中央支持，如獲中央核定可行性研究，將由交通部鐵道局辦理綜合規劃、設計及施工。

南市仁德區中正路平交道因距離仁德車站僅約一百一十公尺，平交道延滯情形較嚴重，且該處鄰近保安工業區，尖峰時段車流量大，經常造成大塞車，地方多年來一直爭取改善。交通局也對此多次召開地方說明會，經可行性研究評估採高架改建較為可行，也取得地方共識。

台86線高架橋下至港尾溝溪 約2.6公里

南市交通局報告指出，仁德區鐵路高架改建，北起台八十六線高架橋下，南至港尾溝溪，長約二．六公里，沿線可消除潭稅橋地下道及中正路平交道，但因現有保安車站位於鐵路高架斜坡路段，須配合將保安車站北移，車站新址規劃於奇美博物館及十鼓文創園區之間，距車站現址約五百五十公尺，後續車站可更新優化，提供當地更便利的公共運輸服務。

南市議員郭鴻儀、杜素吟、鄭佳欣等人昨天均表達支持，指當地平交道交通是地方長年的沉痾，全案爭取多年，終於踏出改善的第一步。

交通局表示，現有的保安車站因屬市定古蹟，規劃將原地保留，後續可朝文化觀光用途發展，另仁德車站則可維持原地高架。仁德鐵路立體化總經費一〇五．七七億，市府負擔三十八．九九億，中央補助六十六．七八億。

