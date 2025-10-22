為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    「亮光與暗影」 台灣史料展南投登場

    2025/10/22 05:30 記者劉濱銓／南投報導

    位於中興新村的國史館台灣文獻館，今起舉辦「亮光與暗影：一九四五前後的台灣重要史料微型展」，展出兩蔣、台籍菁英日記等史料，盼藉此促進族群相互理解，共創台灣未來。

    展出兩蔣、台籍菁英日記

    台灣文獻館表示，該展覽展出開羅宣言、戰爭終結，一直到國府接收、二二八事件檔案，以及台籍菁英的史料，當時台灣一方面是脫離日本殖民統治的喜悅，另一方面則是面對政府治理失能、經濟失控導致民心思變，最終引爆一九四七年的二二八事件。

    惟二二八爆發前夕，蔣介石首次來台出席台灣光復週年紀念，當時蔣在日記寫下「台灣尚無共匪之細胞，可稱一片乾淨土，應珍重建設，使之成為全國之模範省也」。但蔣卻沒有察覺，台灣人對政府施政已強烈不滿。

    當時台籍菁英林獻堂眼見國府派兵鎮壓，導致許多台人罹難，因而赴日避居，至死不回台灣，林曾在日記寫道「臺灣者，危邦、亂邦也，豈可入乎，居乎。非僅危亂而已，概無法律，一任蔣氏之生殺與奪；我若歸去，無異籠中之雞也」。

    國史館館長陳儀深在主持兩蔣與台籍菁英日記座談時表示，林獻堂在二二八事件被當時政府視為首謀，雖遠走日本，但只要蔣介石有任何動作，林都會發表意見，因此並非拿槍抗爭才是抵抗，林的滯日也是對蔣的一種抵抗，讓人感到尊敬與同情，希望展覽能讓民眾回顧歷史，重新理解與反思各方說法，以多元視角理解台灣。

