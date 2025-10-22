台中運動中心泳池漲價 學生票漲3成

清水國民運動中心10月開幕，設備新穎，環境舒適。（記者張軒哲攝）

運動局官網仍顯示舊票價 議員批市府資訊更新落後

清水國民運動中心本月七日正式開幕，受到海線居民青睞，市議員楊典忠針對「台中市各國民運動中心游泳池票價聯合漲價」提出質詢，質疑清水運動中心採用其他運動中心八月調漲後的票價，全票一〇〇元、學生票六十五元，其中學生票漲幅達三十％。市府運動局官網卻仍顯示泳池票價為全票九〇元、學生票五〇元，「市府資訊更新落後、漲價卻動作最快，讓民眾怎能不質疑？」

「尚泳」計畫 挨批資源分配失衡

另外，台中市政府訂明年編列六千餘萬元推動「尚泳」計畫，解決台中學校游泳教學實施率未達六成，近半學生缺乏完整的游泳訓練的窘境，市議員施志昌與林祈烽指出，海線包括大甲、大安、外埔等三區 ，僅一處私立游泳池，公立及校園游泳池全掛零，「尚泳」計畫的經費來自全體市民的稅金，資源分配失衡，對地方民眾與學童都極不公平；教育局長蔣偉民指出，已評估將在甲安埔及西屯區擇一區增建學校游泳池。

市府︰考量人力、水電成本上升

台中市府指出，運動中心泳池票價都會與廠商討論，考量人力、水電與原物料成本上升，並引用台北、新北泳池票價已達一一〇元作為參考，台中市票價已是六都最低；但楊典忠指出，高雄市鳳山跟苓雅運動中心泳池全票仍為九〇元，比台中市運動中心漲價後的票價還便宜，市府資訊落差跟事實不符，還一直以「票價六都最低」自爽。

中央球場草皮 暗藏金屬螺絲

此外，設在水湳經貿園區中央球場，市議員林祈烽近日接獲民眾投訴，場內人工草皮區竟暗藏金屬螺絲、別針與鐵絲等「凶器」，已構成嚴重安全隱憂。運動局長游志祥回應，會要求活動辦理單位徹底清場，落實場地復原。

