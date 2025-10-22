為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中運動中心泳池漲價 學生票漲3成

    2025/10/22 05:30 記者張軒哲、蘇孟娟／台中報導
    清水國民運動中心10月開幕，設備新穎，環境舒適。（記者張軒哲攝）

    清水國民運動中心10月開幕，設備新穎，環境舒適。（記者張軒哲攝）

    運動局官網仍顯示舊票價 議員批市府資訊更新落後

    清水國民運動中心本月七日正式開幕，受到海線居民青睞，市議員楊典忠針對「台中市各國民運動中心游泳池票價聯合漲價」提出質詢，質疑清水運動中心採用其他運動中心八月調漲後的票價，全票一〇〇元、學生票六十五元，其中學生票漲幅達三十％。市府運動局官網卻仍顯示泳池票價為全票九〇元、學生票五〇元，「市府資訊更新落後、漲價卻動作最快，讓民眾怎能不質疑？」

    「尚泳」計畫 挨批資源分配失衡

    另外，台中市政府訂明年編列六千餘萬元推動「尚泳」計畫，解決台中學校游泳教學實施率未達六成，近半學生缺乏完整的游泳訓練的窘境，市議員施志昌與林祈烽指出，海線包括大甲、大安、外埔等三區 ，僅一處私立游泳池，公立及校園游泳池全掛零，「尚泳」計畫的經費來自全體市民的稅金，資源分配失衡，對地方民眾與學童都極不公平；教育局長蔣偉民指出，已評估將在甲安埔及西屯區擇一區增建學校游泳池。

    市府︰考量人力、水電成本上升

    台中市府指出，運動中心泳池票價都會與廠商討論，考量人力、水電與原物料成本上升，並引用台北、新北泳池票價已達一一〇元作為參考，台中市票價已是六都最低；但楊典忠指出，高雄市鳳山跟苓雅運動中心泳池全票仍為九〇元，比台中市運動中心漲價後的票價還便宜，市府資訊落差跟事實不符，還一直以「票價六都最低」自爽。

    中央球場草皮 暗藏金屬螺絲

    此外，設在水湳經貿園區中央球場，市議員林祈烽近日接獲民眾投訴，場內人工草皮區竟暗藏金屬螺絲、別針與鐵絲等「凶器」，已構成嚴重安全隱憂。運動局長游志祥回應，會要求活動辦理單位徹底清場，落實場地復原。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播