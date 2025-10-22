賴清德承諾 支持台中會展中心二期完成

台中會展中心二期， 由經濟部跟台中市合作，中央要出資六〇．三一億元。 （記者廖耀東攝）

點名市長參選人何欣純、江啟臣、楊瓊瓔 共同許諾進行工程

台中國際會展中心昨天試營運且舉辦「二〇二五台灣國際五金工業展暨工具博覽會」，總統賴清德在致詞時表示，台中國際會展中心一期由台中市政府主辦，未來還有第二期，他承諾中央一定會大力支持，他還點名現場三位要參選台中市長的民進黨立委何欣純、國民黨立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔共同承諾，不管誰當選都要如期第二期工程，現場笑聲不斷。

五金工業展 400家800個攤位參展

台中國際會展中心昨起至廿三日試營運，首展是為期三天的五金工業展，有近四百家廠商、八百個攤位參展，總統賴清德、市長盧秀燕、副市長黃國榮、立法院副院長江啟臣、民進黨立委何欣純及國民黨立委楊瓊瓔、外貿協會董事長黃志芳等人皆出席此一盛會。

賴︰中央、地方共同推動「台灣製造」

總統賴清德表示，他很高興參加此展，這屆的主題是「Team Taiwan—攜手打造台灣製造新韌性」，此展可以看得出來中央、地方政府和產業界，共同推動「台灣製造」更上一層樓這樣的決心，同時也希望再次擦亮「台灣製造」這塊重要的品牌。

賴清德表示，台中國際會展中心是由前市長林佳龍規劃設計，他讚揚盧秀燕上任之後繼續推動，不會因為是前任市長規劃就放在一邊，該動工就該動工、該完工就該完工，也拿出了近九十億元的資金，全力建設這個會館，他非常感謝，也感謝外貿協會董事長黃志芳率領的外貿協會，進場承擔會展領域的工作，兩個月內裝花了四．五億元，如期趕工在昨天開館。

隨即他點名在場的何欣純、江啟臣、楊瓊瓔都是要選中市長可能人選，讓大家共同許一個承諾，不管誰當選隨都要如期進行第二期工程，中央一定大力協助。

二期中央出資60.3億 台中負責興建

盧秀燕則表示，會展中心耗資八十九億元、可容納約二三六〇個標準攤位；未來還有二期， 由經濟部跟台中市合作，中央要出資六〇．三一億元，台中市負責興建，一旦完工兩館的總攤位近五千攤，屆時台中國際會展中心將成為全台最大的展覽館。

