風強雨驟國道塞 北基未停班課惹怨

受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，台北市、基隆市自廿日起出現強降雨，昨天也是風強雨驟，而宣布昨（廿一）日上班上課的市長蔣萬安、謝國樑臉書，都被不滿民眾湧入罵爆，蔣萬安臉書留言更是破萬則；蔣萬安昨天受訪說，山區雨勢較大，平地都沒有達到停班課標準，因此只有山區五所小學停班課；今天基北北桃照常上班及上課，北市考量陽明山區雨勢仍大，湖田國小、陽明山國小、溪山國小、平等國小、復臨美國學校仍停止上班上課。

蔣萬安︰僅山區達標 5校今續停班課

昨天上午因為國道發生重大車禍，不少通勤到台北、新北市上班的基隆市民嚴重塞車，有人甚至因而「遲到三小時」，怨聲載道；基隆市議長童子瑋在臉書貼文表示，基隆市部分地區有積水、路樹倒塌及短暫停電，還有通勤族嚴重塞車，市府團隊應掌握轄區內各地交通與公共設施狀況，做即時處理排除災情。

民進黨基隆市議員鄭文婷批評謝國樑說，宣布正常上班上課無可厚非，卻附註各級學校可依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，自行決定是否停班、停課並通報教育處，造成昨天一早民眾都在問校長要不要上課？不滿的民眾也湧向謝國樑臉書留言開罵。

漂流木、海漂垃圾多 大武崙沙灘封閉

此外，大武崙沙灘受強風豪雨影響，大量漂流木、海漂垃圾及碎玻璃等物品堆積，為維護民眾安全，基隆市政府昨傍晚六點宣布，即刻封閉大武崙沙灘及海興游泳池，將待風雨穩定後進行清理整潔作業，再另行公告開放時間。

