為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    風強雨驟國道塞 北基未停班課惹怨

    2025/10/22 05:30 記者俞肇福、何玉華／綜合報導
    中山高速公路汐止段昨上午發生重大車禍，造成車流回堵到基隆端，通勤族塞在車陣中。（記者俞肇福攝）

    中山高速公路汐止段昨上午發生重大車禍，造成車流回堵到基隆端，通勤族塞在車陣中。（記者俞肇福攝）

    受到風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，台北市、基隆市自廿日起出現強降雨，昨天也是風強雨驟，而宣布昨（廿一）日上班上課的市長蔣萬安、謝國樑臉書，都被不滿民眾湧入罵爆，蔣萬安臉書留言更是破萬則；蔣萬安昨天受訪說，山區雨勢較大，平地都沒有達到停班課標準，因此只有山區五所小學停班課；今天基北北桃照常上班及上課，北市考量陽明山區雨勢仍大，湖田國小、陽明山國小、溪山國小、平等國小、復臨美國學校仍停止上班上課。

    蔣萬安︰僅山區達標 5校今續停班課

    昨天上午因為國道發生重大車禍，不少通勤到台北、新北市上班的基隆市民嚴重塞車，有人甚至因而「遲到三小時」，怨聲載道；基隆市議長童子瑋在臉書貼文表示，基隆市部分地區有積水、路樹倒塌及短暫停電，還有通勤族嚴重塞車，市府團隊應掌握轄區內各地交通與公共設施狀況，做即時處理排除災情。

    民進黨基隆市議員鄭文婷批評謝國樑說，宣布正常上班上課無可厚非，卻附註各級學校可依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，自行決定是否停班、停課並通報教育處，造成昨天一早民眾都在問校長要不要上課？不滿的民眾也湧向謝國樑臉書留言開罵。

    漂流木、海漂垃圾多 大武崙沙灘封閉

    此外，大武崙沙灘受強風豪雨影響，大量漂流木、海漂垃圾及碎玻璃等物品堆積，為維護民眾安全，基隆市政府昨傍晚六點宣布，即刻封閉大武崙沙灘及海興游泳池，將待風雨穩定後進行清理整潔作業，再另行公告開放時間。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播