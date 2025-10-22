北市要求消費場所貼保單 業者憂個資外洩

台北市議員徐立信說明收到自助洗衣店業者陳情，擔憂保單與繳費單上雖有遮蔽負責人個資，仍有外洩風險。（記者蔡愷恆攝）

台北市因寶林茶室事件，今年修改法規辦法，要求消費場所需張貼或懸掛公共意外責任保險單與繳費證明。台北市議員徐立信昨早開記者會，下午也在議會質詢說，自助洗衣店業者擔憂保單與繳費單上的個資，雖有遮蔽但仍有外洩風險，呼籲市府修改法令。法務局長連堂凱回覆，將再與金管會、產發局與產險公會研議，期望達到業者與消費者權益間的平衡。

寶林條款 須貼保單及繳費證明

法務局解釋，寶林茶室業者雖有公共意外責任險保單，但未繳費失去效力，北市才會修改《消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法》第七條，明確要求「公共意外責任保險單」及「繳費證明」應張貼或懸掛於消費場所內明顯處。

請繼續往下閱讀...

議員批擾民 恐累壞基層公務員

自助洗衣店業者向徐立信陳情說，擔心有不肖人士將店內的繳費證明撕下，曝光於亮光下竊取個資。徐立信也指出，業者向保險公司申請保險證書即可代表業者有實質繳費，若是需要店家掛上塗改後的保險單及收據，不僅畫蛇添足、引發個資外洩問題，要依新辦法稽查的商家有上萬處，「真的會操壞基層公務員」。

法務局︰將研議是否再度修法

連堂凱說明，當初修法主要是保障消費者知悉權益，不過執行面可能對業者有不方便的情況。他說，將與金管會、產發局與產險公會討論，研議是否進行第二次修法。產發局表示，稽查時業者也曾反映相關情事，目前依法協助自助洗衣店業者，提供塗掉負責人個資的方式，既可符合規定，也能保障隱私。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法