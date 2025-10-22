北市音圖屢流標 議員批柯文哲剛愎鑄大錯

台北市音圖總工程費從七十一．六億元增加至一一四．九億元，首度發包仍流標。圖為設計模擬圖。（北市文化局提供）

追加43.3億今再開標 文化局樂觀可決標 檢討報告未周延 退回修正

台北市立圖書新總館與台北音樂廳（簡稱音圖）新建工程歷經多年流標，今年追加預算至一一四億餘元，首度招標仍流標，今將進行第二度開標，台北市文化局長蔡詩萍昨於議會教育委員會表示，應能順利決標。但朝野議員不滿文化局提報的檢討報告內容，國民黨議員秦慧珠批評，前市長柯文哲剛愎自用、不專業鑄下大錯，報告應補齊脈絡；民進黨議員王閔生也說，內容應寫清楚當初誰做決策，別打馬虎眼，決議退回文化局修正。文化局表示，將進行補充說明後，重新提送議會。

請繼續往下閱讀...

預算增至近115億 首度招標仍流標

市議會追加音圖經費，從七十一．六億元增加至一一四．九億元，附帶決議要求市府提出相關決策歷程究責報告，文化局昨上午到議會教育委員會進行工作報告，並就提出的決策歷程檢討報告說明。

文化局指出，音圖原採統包，二〇二一年四度招標都流標，考量物價持續上漲，缺工缺料短期無法改善，廠商投標風險高，都持觀望態度，同年底決議拆標辦理；二〇二二年設計標決標，但工程設計二〇二三年核定後，二〇二四年兩度招標均流標，經訪商後，追加總工程經費四十三億二六四三萬元，總工程經費達一一四．九億元，市議會於今年六月卅日通過。

蔡詩萍︰今有1家廠商就能決標

蔡詩萍表示，追加預算後首度開標雖流標，但有一家廠商投標，今天第二次開標只要有一家廠商就能決標，他認為「狀況滿樂觀」。

秦慧珠︰柯不專業嚴重耽誤工程

秦慧珠批評說，柯文哲將傳統標變成統包，再拆標，柯的剛愎自用及不專業嚴重耽誤工程，是鑄下大錯的原因；此外，音圖沒有爭取政策性預算支持，也讓她非常訝異，但文化局報告中都沒有描述，不夠周延，應該退回重寫。

王閔生︰檢討報告應究責誰做決策

王閔生指出，報告內容提到「研判可能獲得市議會支持」就沒提政策性預算，這也應該究責是誰做出的判斷；並指當時文化局有許多政策決議過程讓人感到很奇怪，檢討報告要檢討實質內容，不要在文字上打馬虎眼。

陳宥丞︰盼注意符合實際需求

民眾黨議員陳宥丞提醒說，大巨蛋殷鑑不遠，當初就是因為延宕多年，復工後與現今實際需求有落差，家電用品差一年的功能也差很多，希望市府要注意符合實際需求。蔡詩萍回應，府級有指示不要減項發包，會按照預期來做。最後由教育委員會第一召集人張斯綱裁示，音圖檢討報告案退回，請文化局修正後再送議會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法