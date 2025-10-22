為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹縣快捷9號公車 11/3 起每天增8班

    2025/10/22 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣快捷九號公車，十一月三日起，每天再增八班。（縣府提供）

    新竹縣市區公車「快捷九號」十一月三日將邁入第四階段試營運，每天往返車次將新增八班，縣府表示，快捷九號從今年二月中試營運迄今，已有三萬六千多人次搭乘，去程乘客最多是在早上六點十五分、六點半以及六點四十五分這三個班次；回程則是在下午四點半、五點這兩班。因此規劃十一月三日之後再加密和微調通勤通學尖峰時段的發車班次，並縮短離峰時間班距，以照顧夜間補習、工作者。

    第四階段試營運開啟後，快捷九號每天班次由原廿五班增加為卅三班次，去程共十六班、回程則有十七班，無障礙車輛班次也將從八班倍數成長變成十六班次。

    往陽明交大博愛校區 增4班次

    其中發車前往陽明交大博愛校區方向的將新增早上六點廿五分、九點十五分以及下午一點十五分跟三點半這四個班次。回竹北勝利八街總站方向，則新增早上七點四十五分、十點四十五分以及下午兩點十五分、四點四十五分這四個班次。

    至於微調的去程是原來六點半發車的改為六點卅五分發車，晚上七點十五分的班次改七點五十分。從新竹市回竹北的晚上九點的班次改為九點廿分發車。

