列土石流警戒區 尖石控溪部落撤離28人

新竹縣緊急疏散撤離尖石鄉秀巒村控溪部落居民。 （擷取自竹縣府官網）

秀巒國小旁的崩塌地出現細流 改遷往田埔分校上課

風神颱風外圍環流加上東北季風替新竹縣尖石鄉的後山帶來豪大雨，加上有泰崗溪堰塞湖的威脅，前天縣府才公告尖石鄉秀巒村控溪部落旁的泰崗溪水域是危險水域，果然控溪部落被農村水保署列為土石流暨大規模崩塌黃色警戒區，昨天縣府教育局也掌握秀巒國小旁的崩塌地出現細流，近日就算預估雨量未達停班停課標準，仍決定將秀巒國小暫時改遷往田埔分校上課。

昨天下午內政部長劉世芳也關切尖石黃色警戒區內的撤離狀況，縣長楊文科透過視訊回報，境內保全戶共有四十九戶、一三六名居民，前天深夜預防性撤離廿八人，其中十六人依親，其餘都在田埔收容所安置。

劉世芳除了關切地方還有哪些需要中央協助的，也提醒這波豪大雨仍將持續二到三天，特別是新竹縣山區可能局部雨量會比較大，請縣府團隊持續監控，隨時跟中央保持聯繫外，她也關切縣內的大規模崩塌潛勢區是否有災情傳出？可會影響交通？所幸一切平安。

孕婦、高風險患者 順利安排下山

縣府衛生局表示，當地三名高風險的孕婦、慢性或是長照病患等，有兩個已經順利下山依親，另一名將由衛生局安排安置。

但是縣府教育局長楊郡慈提醒，秀巒國小多年來就因一旁白石溪上方的崩塌地飽受安全威脅，近日的雨勢使得這處崩塌地又出現細流，所以未來幾天就算預估降雨量沒有達到停班停課的標準，他們仍會把秀巒國小師生改到田埔分校上課。

