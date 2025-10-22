連日大雨 龜山善捷段社宅基地崩塌

蘆竹區傳出農作淹水災損，農業局前往勘查。（農業局提供）

面積約30多坪 無立即公安危害及人員受傷 桃市府要求停工

風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應帶來驚人雨量，桃園市龜山區善捷段正進行地下室開挖的社會住宅工程，受到連日大雨影響，昨天上午基地南側發生局部崩塌，桃園市政府住宅發展處緊急派員覆蓋帆布，避免滲水過高再發生狀況，周邊文青六路部分改道通行；住宅處表示，基地現場無人員受傷，也無立即公安危害，除了持續監控基地狀況，已立即要求現場停工。

請繼續往下閱讀...

該社宅去年10月動工 進行地下室開挖

龜山善捷段社宅位於文青六路旁，鄰近桃園機場捷運A7體育大學站，市府斥資廿五億五千餘萬元新建地上十五層、地下二層建築，規劃三三六戶社宅，去年十月動工，預計二〇二七年十月完工，工程正進行地下室開挖，由於連日的豪大雨，社宅基地昨天發生局部崩塌，由於基地鄰近文青水園水資源回收中心、A7社宅，周邊還有社區及建案，居民憂心會否影響鄰近建案安全。

住宅處緊急覆蓋帆布 避免滲水過高

住宅處表示，善捷段社宅工程正在進行地下室開挖，大底已經完成，昨發現基地南側發生局部坍塌，崩塌面積約卅多坪，第一時間派員赴現場進行處理，目前已先覆蓋帆布避免滲水過高，並指派人員警示，文青六路部分改道通行，經會同技師勘查，初判是因大雨造成含水量過高，導致表土上方土壓力過大造成崩塌，基地現場無人員受傷，無立即公安危害。

住宅處表示，將持續監控基地狀況及雨勢影響，確保人員、鄰房安全，同時降低機具、鄰地及公共設施的損害，建築管理處已要求現場停工，將請工地完成改善並提出復工計畫，才會同意復工。

蘆竹農作淹水 農業局啟動勘災程序

此外，蘆竹區也傳出農作淹水災損，農業局昨會同農糧署北區分署、桃園市農會、蘆竹區農會前往勘查，有農場淹水面積逾兩公頃、損失逾百萬元。農業局長陳冠義表示，蘆竹區部分農場受到豪大雨影響，導致田區不結球白菜浸水，另有蕎麥、大豆及高粱等低耗水作物災情，將依農業天然災害查報作業規定啟動勘災程序，報請農業部現金救助。

連日大雨影響，龜山善捷段社宅基地南側發生局部崩塌。 （都發局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法