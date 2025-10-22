為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    防公車停駛 苗縣將增闢市區公車

    2025/10/22 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    亦捷科際整合股份有限公司代駛苗栗縣12條公車路線，16日因薪資爭議無預警停駛，造成通勤學生、上班族無法正常搭車上學上班。（記者彭健禮攝）

    亦捷科際整合股份有限公司代駛苗栗縣12條公車路線，16日因薪資爭議無預警停駛，造成通勤學生、上班族無法正常搭車上學上班。（記者彭健禮攝）

    亦捷科際公司代駛苗栗縣十二條公車路線，十六日因薪資爭議無預警停駛，造成學生和上班族沒車搭。苗栗縣政府檢討，研議推動增加市區公車路線，及強化幸福巴士，維護民行權益，目標明年底市區公車全面上路。

    亦捷科際拖欠司機薪水，司機十六日罷工，經新竹區監理所介入協商，當天下午恢復出車。前天因一名司機家中治喪，亦捷科際又公告三義、銅鑼兩路線八班停駛，經新竹區監理所、縣府及立委邱鎮軍等人介入協調解決，但公車行駛不夠穩定，攸關通勤族及學生、長輩等交通弱勢族群搭乘，縣長鍾東錦於昨縣務會議指示縣府交通工務處盤點檢討因應。

    交通工務處指出，目前全縣市區公車僅有高鐵苗栗站往返竹南科學園區一〇一A，及雪霸國家公園管理一〇一B路線，其餘縣內公車路線長期沒有檢討，時空環境變遷，許多路線沒人坐，但有人搭乘的路線，卻沒有公車行駛。

    交工處已編列六百五十萬元辦理市區公車路線規劃案，預計明年三、四月期末報告，檢討評估客源及需求，包括頭份市中央路、四季山莊及苗栗縣政府、苗栗市公所等需求潛力所在，推動市區公車，目標明年底上路。

    另，就此次停駛風波，交工處向亦捷科際、監理所抗議，將來路線停駛，非亦捷科際公告就可以，程序必須經監理所核定，將來若還有停駛，也要請鄉鎮市公所幸福巴士、社區巴士支援，或緊急採購疏運。

