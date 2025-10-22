淡江大橋明年5月通車 銜接道路拓寬

淡江大橋預定明年五月通車，每日車流量將達近六萬輛次，新北市政府推動淡水地區銜接道路改善工程，目前沙崙路拓寬已全線完工，中正路二段五十一巷拓寬工程也進入尾聲。

交通局長鍾鳴時指出，為分散進出淡水老街與漁人碼頭車流、減緩壅塞，市府提前啟動銜接道路改善計畫，透過路寬調整、人車分流及轉乘動線優化，打造安全友善的交通環境。

他說，沙崙路已拓寬為雙向四車道，並增設左轉附加車道，同時重新劃設標線，強化行人與車輛通行安全。另，中正路二段五十一巷拓寬計畫，將原瓶頸路段拓寬為五車道，改善大貨車轉向困難問題，新設人行道，兼顧行人與自行車族需求，未來大型活動期間可實施人車分流，使接駁公車與輕軌轉乘更順暢。

光復節連假即將來臨，公路局台北區監理所表示，十月廿三日凌晨零點起至廿六日深夜十二點，有八十四條國道客運提供原價八五折優惠；搭乘國道客運、台鐵及高鐵十小時內轉乘在地客運或市區客運，民眾使用電子票證，可享有轉乘一段票或基本里程免費優惠，轉搭指定幸福巴士路線也享有免費優惠等。

