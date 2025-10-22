新北重陽禮金今入帳 領現金者明起發放

新北市政府發放重陽敬老禮金，符合今年領取資格的長輩，如選擇匯款至郵局帳戶者，預計今天撥入指定帳戶，選擇匯款至各家銀行及農漁會帳戶者，將於廿三日撥入指定帳戶，選擇領取現金者，可於廿三日起至十二月十二日，到戶籍地區公所指定地點領取。

社會局長李美珍表示，今年新北市重陽禮金致贈標準為一百歲以上人瑞二萬元，九十至九十九歲五千元，八十至八十九歲二千元，六十五至七十九歲一千五百元；此外，凡設籍新北市年滿五十五歲原住民，也能領取一千五百元重陽禮金，目前新北市一百歲以上的人瑞有九九六人，將由各區長代表市府致贈重陽敬老禮金二萬元。

社會局提醒，符合資格長輩必須攜帶身分證和印章到戶籍區公所指定地點領取，如本人不便領取，可由代領人攜帶自己和長輩的身分證及印章領取，無法在期限前到區公所領取者，可於十二月十五日至十二月卅一日到新北市社會局領取，逾期無法保留。

社會局也提醒，市府不會主動打電話、發送簡訊或電子郵件通知領取敬老禮金，有相關問題可聯繫社會局查明，或撥打一六五反詐騙諮詢專線查證。

