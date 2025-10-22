為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北重陽禮金今入帳 領現金者明起發放

    2025/10/22 05:30 記者翁聿煌／新北報導

    新北市政府發放重陽敬老禮金，符合今年領取資格的長輩，如選擇匯款至郵局帳戶者，預計今天撥入指定帳戶，選擇匯款至各家銀行及農漁會帳戶者，將於廿三日撥入指定帳戶，選擇領取現金者，可於廿三日起至十二月十二日，到戶籍地區公所指定地點領取。

    社會局長李美珍表示，今年新北市重陽禮金致贈標準為一百歲以上人瑞二萬元，九十至九十九歲五千元，八十至八十九歲二千元，六十五至七十九歲一千五百元；此外，凡設籍新北市年滿五十五歲原住民，也能領取一千五百元重陽禮金，目前新北市一百歲以上的人瑞有九九六人，將由各區長代表市府致贈重陽敬老禮金二萬元。

    社會局提醒，符合資格長輩必須攜帶身分證和印章到戶籍區公所指定地點領取，如本人不便領取，可由代領人攜帶自己和長輩的身分證及印章領取，無法在期限前到區公所領取者，可於十二月十五日至十二月卅一日到新北市社會局領取，逾期無法保留。

    社會局也提醒，市府不會主動打電話、發送簡訊或電子郵件通知領取敬老禮金，有相關問題可聯繫社會局查明，或撥打一六五反詐騙諮詢專線查證。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播