《新北》極端氣候停班課 議員︰設分區分級制度

淡水區有鐵皮圍籬被強風吹落。（翻攝自細說淡水臉書社團）

豪雨狂炸沒放假 新北掀民怨 市府︰雨勢集中在山區

受到風神颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，新北市政府宣布廿一日部分山區學校停班課，其餘地區正常上班上課，但昨天市區雨勢不斷，大批民眾湧入新北市長侯友宜臉書留言，怒罵「淡水人的命不是命、差點被招牌砸到，市長可以來看看嗎？」侯友宜回應，經評估雨勢主要集中山區，平地未達停班、停課標準，因此依地形與雨量差異採分區措施，並強調「安全是唯一考量」。

請繼續往下閱讀...

土石崩落 工程圍籬倒 北海岸瞬間陣風強勁

市議員鄭宇恩說，社群平台有人反映，緊鄰淡江大學大學城公車站牌路側有土石崩落，還有工程圍籬倒塌，山區道路也有樹木傾倒阻礙通行，北海岸地區瞬間陣風強勁，機車騎士摔車、險遭後車撞上的事件頻傳，期盼市府建立一套分區分級的停班、停課制度，因應極端氣候變化，讓城市治理更能「同理市民的處境」。

侯友宜昨受訪表示，廿日晚間災害應變中心多次開會預判廿一日雨量，雖然達到大雨和豪大雨標準，不過下在山區居多，平地雨量未達到停班、停課的標準，考量山區學子上課、到學校上班的民眾較不方便，因此採取停課、停班措施。

97條紅黃色警戒土石流潛勢溪流 撤離1523人

新北市災害應變中心截至昨晚七點，共受理一四五件災情通報，以路樹傾倒五十件最多，其次為積淹水廿九件，另針對汐止、三芝、淡水、三峽、新店等區九十七條土石流潛勢溪流紅色和黃色警戒，以及汐止一處大規模崩塌紅色警戒，已疏散撤離一五二三人，其中區公所安置五十三人，其餘依親或外地住宿。

水利局長宋德仁指出，這波豪雨以十九日深夜在新店市區三小時累積雨量達一百八十毫米最可觀，可能超過排水系統負荷，造成積淹水，市府面對極端氣候挑戰，成立智慧防汛平台，整合「全時監測、AI判斷、即時推播」功能，並在豪雨來臨前透過十六座抽水站預抽、推動透水保水自治條例，以及結合公園與校園的透保水設施，創造近三百萬噸滯洪量能。

另外，金門小三通十九日、廿日全天停航，昨天中午復航，累積約二天旅客量，逾二千人在碼頭「蓄勢待發」，至下午二點三十分，還有一千八百人買不到正班船等待候補。縣港務處表示，經協調加開六航次因應，緩解等候人潮。

新北豪雨影響，位在風勢海浪較大的山區學校提早放學，確保學生安全。（教育局提供）

新北市昨僅部分山區學校停班課，其餘地區仍正常上班上課，家長冒雨送孩子上學。（記者賴筱桐攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法