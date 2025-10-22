為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    重建復原 光復佛祖街防水工程至11月底

    2025/10/22 05:30 記者王姝琇、王錦義、花孟璟／花蓮報導
    花蓮光復鄉佛祖街防水工程將持續進行到11月底。（記者王姝琇攝）

    中央災害應變中心前進協調所預計將從「災後救援」轉型為「重建復原」，總協調官季連成強調，轉型過程所有工作都是無縫接軌的，佛祖街防水工程將持續做到十一月底；燕子口堰塞湖降挖工程預計廿二日開標。

    燕子口堰塞湖降挖工程 今開標

    季連成指出，廿日進行燕子口堰塞湖協調工作時，原業者開價太高，將透過開標、比價，再請得標業者評估，開挖深度約十公尺，挖下去後水流可緩慢從缺口流出就不會成災，也可減少中橫路面的水流量；「最放心不下」就是佛祖街防水工程，屬災後復原重建階段，無縫接軌轉型後工程仍會持續至十一月底，鋪防水布、壓沙包，讓泥沙不再堵進排水道。

    農業部表示，光復災區農地多為私人所有涉及層面甚廣，待與地主、農民及相關單位充分溝通討論後，將納入災後復原重建中央協調會報「農業復建組」研議。原民會也請縣府完成一四七件申請災損房屋結構安全鑑定，並調查中繼屋需求；另整修舊東富國小校舍作為臨時安置場所，將移交「協助收容安置組」。

    季連成特別提醒縣府，儘速提出馬太鞍溪堰塞湖疏散避難演練相關整備計畫、清運農地廢棄物與處理農地土砂、修復堤防與排水清疏、補齊道路側溝隔柵板、加強光復鄉垃圾清理分類、持續關懷訪視安置居民、評估適當土地位置興建中繼屋，及將光復鄉學校納入防洪疏散演練、協助行銷年度觀光活動等事項，儘速協助災民恢復生活。

    縣府登救災廣告 張峻批還在做形象

    此外，花蓮地方報更生日報前天三版全版都是縣府救災「正面報導」，仔細看最後卻有一排「花蓮縣政府廣告」小字，議長張峻痛批，災區尚有人失聯「這不是刊登救災專輯、塑造形象的時候！」災民批評「為什麼不來災區親口講？」，災後昨已廿九天，災民至今家徒四壁，什麼都沒有了，只看到縣長在那邊花錢買廣告。」

    縣府表示，將透過鄉公所加強與地方的溝通，但暫時沒有鄉民大會的規劃，近期內將在舊消防局的中區藝文基地成立縣府單一窗口；該廣告在「縣政特刊」開口契約內，為例行性資訊揭露。

