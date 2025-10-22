為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭豪雨金柑裂果 爭取現金救助

    2025/10/22 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭金柑已出現裂果等農損。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭金柑已出現裂果等農損。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭金柑（金棗）再過一個月就要採收，受到風神颱風外圍環流及東北季風帶來的間歇豪雨影響，果實出現水傷、裂果情形，代理縣長林茂盛昨天到礁溪鄉金柑果園視察，指示縣府農業處掌握災情查報，向中央爭取農業天然災害現金救助。

    金柑是宜蘭具代表性的農特產品，種植面積一九七．六二公頃，年產量二八二一噸，產量占全國九成五以上，目前適逢果實生長期，預計十一月中下旬採收，但連日雨勢造成農損，可能影響今年收成。

    林茂盛呼籲農友做好果園排水與支架加固，並要求縣府農業處掌握災情，如果農損達到救助門檻，統計後依照農業天然災害救助辦法提報，向中央爭取現金救助，減少農民損失。

    中央氣象署預測宜蘭昨起三天總雨量，平地上看八百毫米，山區一千一百毫米，土石流潛勢溪流有十條紅色警戒、卅三條黃色警戒。根據統計，全縣各鄉鎮市公所累計撤離一六七名居民；遊客方面，太平山莊、明池、棲蘭及英仕山莊共撤離一二〇人。

    大同、頭城部分地區今停班停課

    宜蘭縣各機關學校今天照常上班、上課，但蘇澳鎮永春里、永樂里、頭城鎮大里里、合興里（含大溪國小）位處土石流潛勢溪流紅色警戒區域；大同鄉南山國小及四季國小（含茂安、英士分校），頭城鎮大里里、合興里因受豪雨影響，這些地區仍停止上班、上課。此外，龜山島周邊海域有長浪，今持續封島。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（左）前往金柑果園視察，指示農業處掌握災情查報，向中央爭取天然災害現金救助。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（左）前往金柑果園視察，指示農業處掌握災情查報，向中央爭取天然災害現金救助。（宜蘭縣府提供）

