高雄土方亂象 工務局規劃7處暫置場

高雄土方之亂傳出部分工程無處去化、已連續停工達四十四天，市府工務局答詢表示，目前正積極規劃土方暫置場、初步規劃有七處。

每處約可置放6到10萬立方公尺土方

黃彥毓、黃紹庭、何權峰、陳美雅、劉德林、李順進等議員，昨在工務部門質詢時陸續關切土方議題，黃紹庭認為營建剩餘土方屬於工務局管轄，但九月間爆發美濃大峽谷等案件後，瞬間許多建案土方無處可去、形成土方之亂，廠商是合法施工，結果挖完土方卻變成違法?市府應負百分百責任。

他進一步提到，土方問題發生後，部分工程傳出已停工至昨天達四十四天，卻遲遲等不到市府具體、有效的解決方案，警示工務局不能卸責，市府則應成立剩餘土方解決應變小組。

何權峰提到工務局規劃土方暫置場，但以高雄土方產出量能，他推斷目前規劃的空間遠遠不足因應，且還須跟地方溝通，建議市府應思考更可行的辦法。

工務局長楊欽富答詢說，營建土方有一部分可重複運用、有一部分需處理，高雄全年土方約四百多萬噸，市府目前正積極規劃土方暫置場、初步規劃有七處，每處約可置放六萬到十萬立方公尺土方，期間也會滾動式調整，長期目標則須等到南星計畫確認，預估二〇二八年可執行，屆時應可處理絕大部分土方。

