為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄土方亂象 工務局規劃7處暫置場

    2025/10/22 05:30 記者王榮祥／高雄報導

    高雄土方之亂傳出部分工程無處去化、已連續停工達四十四天，市府工務局答詢表示，目前正積極規劃土方暫置場、初步規劃有七處。

    每處約可置放6到10萬立方公尺土方

    黃彥毓、黃紹庭、何權峰、陳美雅、劉德林、李順進等議員，昨在工務部門質詢時陸續關切土方議題，黃紹庭認為營建剩餘土方屬於工務局管轄，但九月間爆發美濃大峽谷等案件後，瞬間許多建案土方無處可去、形成土方之亂，廠商是合法施工，結果挖完土方卻變成違法?市府應負百分百責任。

    他進一步提到，土方問題發生後，部分工程傳出已停工至昨天達四十四天，卻遲遲等不到市府具體、有效的解決方案，警示工務局不能卸責，市府則應成立剩餘土方解決應變小組。

    何權峰提到工務局規劃土方暫置場，但以高雄土方產出量能，他推斷目前規劃的空間遠遠不足因應，且還須跟地方溝通，建議市府應思考更可行的辦法。

    工務局長楊欽富答詢說，營建土方有一部分可重複運用、有一部分需處理，高雄全年土方約四百多萬噸，市府目前正積極規劃土方暫置場、初步規劃有七處，每處約可置放六萬到十萬立方公尺土方，期間也會滾動式調整，長期目標則須等到南星計畫確認，預估二〇二八年可執行，屆時應可處理絕大部分土方。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播