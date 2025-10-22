果嶺公園串接澄清湖 將建人行天橋

果嶺公園與澄清湖園區間人行天橋未來完工樣貌。（工務局新工處提供）

高市府：全長約180公尺 跨越松藝路 11月動工 明年10月完工

高雄果嶺自然公園與澄清湖園區僅一路之隔，果嶺公園開放以來，部分民眾穿越車流頻繁的松藝路走逛兩地，引起議員擔憂；高市工務局指出已規劃人行天橋，預計明年十月可通。

兩園區連結成高雄最遼闊綠色空間

果嶺自然公園面積約七十公頃，前身為高爾夫球場，改造公園後保留原有丘陵起伏地貌，並規劃超過七．二公里步道，串聯草原、林帶與水塘，十月十日正式開放，十月至明年三月開放時間為上午五點至下午六點；四至九月是上午五點至下午六點半，週二休園。

公園開放後，吸引大批民眾來走十八洞，也有體力不錯的民眾接連走逛果嶺公園與隔壁的澄清湖園區，感受高雄最遼闊綠色空間。

議員憂心人車爭道 恐發生意外

市議員邱俊憲、張勝富注意到，部分民眾為了走逛果嶺公園與澄清湖，竟穿越在兩場域間、車流頻繁的松藝路上，他擔心會發生意外，提醒相關單位正視。

工務局說明，已規劃跨越松藝路的人行天橋，兩端點分別在果嶺公園停車場與澄清湖迷宮花園，全長約一百八十公尺（含引道）、寬三公尺，總經費八千八百八十萬元，預計今年十一月動工，明年十月完工；透過人行天橋可避免人、車爭道，同時也串接果嶺公園與澄清湖園區。

雙湖公園擬建兩步道 通往果嶺

網友表示，其實澄清湖園區、果嶺公園與雙湖公園都在同一區域，除走逛澄清湖與果嶺公園，也可選擇從雙湖進出果嶺；議員黃香菽則指出，雙湖公園過去是公墓，可能部分民眾還不習慣靠近，建議工務局將雙湖再升級，透過特色公園模式讓雙湖改頭換面。

工務局長楊欽富說明，改造果嶺公園時就將果嶺與雙湖間的圍牆拆除，規劃兩條步道可從雙湖通往果嶺，而雙湖公園經過幾年陽光曝曬與綠地維護，相信已跟過去不一樣。

