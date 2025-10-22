萬巒沿山公路、萬金 排水工程動工

東山路口與185縣道（沿山公路）長期遇雨易淹，造成民眾出入困擾。（記者陳彥廷攝）

新設分洪箱涵與2.2公頃生態滯洪池 兼顧防洪、保育與居民休憩

萬巒鄉東山路與沿山公路交會處及吾拉魯茲部落、萬金營區一帶，遇雨常引發水患，影響居民進出及交通安全，屏東縣政府為改善當地水情，向中央爭取二．九二億元經費進行整治，兩處排水系統的滯洪池距離雖然僅一．五公里，卻收納不同水系的山洪，縣府昨天舉行聯合開工典禮，縣長周春米強調，「治水沒有最好，只有更好」，盼以行動守護居民生命財產安全，打造防洪韌性城市。

請繼續往下閱讀...

兩處水患熱點位於山區與平原交界點，是大雨時山水傾洩的匯流處，因排水條件不佳，常遇雨就淹水，甚至淹進萬金社區內，知名的「萬金聖母堂」外圍都是積水，長期困擾當地居民。

周春米說，赤山村與沿山公路交會口屬交通要道，一旦淹水將影響居民出入安全，萬金排水渠道久未整治，橋樑底部過低，導致吾拉魯茲部落及萬金營區周邊遇大雨，就洪水四溢，危及住戶安全，縣府將兩處治水方案一併推動，確保萬巒與泰武地區居民生命財產安全。

周春米表示，治水是與時間賽跑的長期工程，感謝兩地治水工程私有地主同意縣府價購，讓工程能順利進行。立委徐富癸說，沿山公路是屏東串聯山海觀光的重要命脈，將持續向中央爭取經費，支持屏東治水建設，面對極端氣候的挑戰。

縣府水利處表示，赤山排水系統經費一．九一億元，工程內容包含新設截流導溝、分洪箱涵與生態滯洪池，可全面提升排水通洪能力，其中二．二公頃的生態滯洪池在平時還能搭配沿山公路的鐵馬道，成為新興的休憩景點，兼顧防洪效益與自然保育。

水利處說，萬金排水系統改善經費一．〇一億元，在萬金滯洪池上游整治總長度約一千公尺，新建箱涵二一七公尺、半重力式護岸八三九公尺，並改建兩座橋梁，可大幅改善水位壅高與溢淹問題，確保排水順暢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法