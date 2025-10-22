為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    那海寫真書 收錄24位台東人瑞生命故事

    2025/10/22 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    台東縣府舉辦2025台東縣百歲人瑞故事寫真《那海》新書發表會，邀請書中主角、百歲人瑞參與。（台東縣府提供)

    台東縣府舉辦2025台東縣百歲人瑞故事寫真《那海》新書發表會，邀請書中主角、百歲人瑞參與。（台東縣府提供)

    今年重陽節前夕，台東縣政府製作二〇二五台東縣百歲人瑞故事寫真《那海》，收錄二十四位人瑞故事，二十一日上午舉辦新書發表會。邀請人瑞唐春梅、歐陽中、吳木村等縣內百歲人瑞、家屬及各界嘉賓共同參與，饒慶鈴縣長與台東市長陳銘風並共同開箱今年百歲人瑞故事寫真專書。饒慶鈴指出，縣府連續五年收錄近百位長者的生命故事，透過影像與文字呈現長者跨越世代的堅韌與智慧。

    自二〇二一年起，縣府分別出版《百歲大吉》、《路．百歲豐華行》、《時間的河》、《那山．溫情百歲》及今年的《那海》，一路走來訪問近百位人瑞，書寫並拍攝他們的生命足跡、呈現農耕歲月、族群文化與生活哲理，也記錄了日常點滴：有人瑞能自行料理三餐、有長輩每日讀報、在據點學習新知、也有長者揮毫、拉二胡，活動現場就有人瑞吳木村表演二胡演奏「望春風」，老人們也分享生活趣事，活動中也邀請金曲歌王施文彬為百歲人瑞演唱，饒慶鈴縣長也受邀上台合唱「傷心酒店」，現場飄出濃濃復古味。

    社會處長陳淑蘭表示，今年九月縣府帶著近五年來的故事寫真書參加台北「第六屆國際照顧博覽會」獲各界好評，現場甚到還有民眾發現，原來自己已逝的祖輩故事也收錄其中，向縣府表達感謝與肯定也盼能帶書收藏，這充分展現寫真書承載的世代情感與文化價值。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播