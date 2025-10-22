為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    20組「將團」齊聚嘉市鬥陣 神明踩街

    2025/10/22 05:30 記者王善嬿／嘉義報導

    國立傳統藝術中心十一月八、九日在嘉義文化創意產業園區舉辦「二〇二五鬥陣趣，眾將來尬陣」，來自七個縣市的廿組將團、共兩百多位將爺將齊聚嘉義市，傳藝中心傳藝文昌祠文昌帝君將偕同嘉義城隍廟城隍爺、九華山地藏庵地藏王菩薩出巡，是近年規模最大將團活動。

    11月8、9日登場 近年規模最大

    藝人王彩樺與女兒黃于庭擔任宣傳大使，王彩樺昨由面師蕭閎文展演半邊七爺臉譜彩繪；傳藝中心主任陳悅宜說，「鬥陣趣」自二〇二一起在台北市台灣戲曲中心舉辦，首度跨縣市到有「家將窟」之稱的嘉義市舉辦，呈現台灣各具特色的將團之美。

    陳悅宜表示，透過迎神踩街、匯演、新創演出、市集、裝置藝術、將爺收驚祈福、臉譜彩繪體驗及鬥陣卡牌機等活動，包括八家將、什家將、官將首、武營將、十二家司等多元表演，讓遊客了解民間信仰正義、勇氣與友情的將團文化精神。

    活動策展人蕭湧達說，十一月八日上午十點至十二點半，文昌帝君、城隍爺、地藏王菩薩將出巡，下午兩點在嘉義文創園區舉行開幕式，由太日樂集、嘉邑山海鎮民俗藝術團演繹重現陣頭文化開路迎神、收妖降魔。

