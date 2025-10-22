歷史文化轉觀光資本 西螺5文資提報修復

雲林將提報西螺五處文資，向文化部爭取經費修復活化，縣定古蹟振文書院納入。（記者李文德攝）

雲林縣內實體文資數量逾一二〇處，其中十五處在西螺鎮，為厚植在地文化實力，縣府從西螺大橋串聯周邊文資群，擬向文化部爭取「二〇二六至二〇三〇年再造歷史現場二．〇計畫」，初步盤點將提出五處文資修復再利用，估計總經費逾四千五百萬元，希望將歷史文化轉為觀光資本。

擬向文化部爭取至少4500萬經費

縣府文觀處統計，縣內實體文資包括古蹟二十八處、歷史建築八十九處等，西螺地區是文化重要節點，鎮內文資包含西螺大橋、振文書院、捷發乾記茶莊、西螺分局長宿舍、原延平街德春齒科等，分別有三項古蹟、十二項歷史建築。

文觀處長陳璧君表示，為把西螺鎮上所有文資場域做完整利用，將振文書院、西螺大橋、分局長宿舍、街長宿舍、德春齒科等五處文資建築，向文化部爭取再造歷史現場二．〇計畫，執行建築修復及再利用，預計至少要四千五百萬元經費。

陳璧君指出，此次爭取計畫經費將用在修復，例如縣定古蹟振文書院，因建築主體龜裂、漏水嚴重，將進行修復；歷史建築西螺大橋也將執行修復及再利用，由雲林縣與彰化縣政府建立平台共同執行。

西螺大橋為中心 打造文化園區

陳璧君表示，雲林縣西螺鎮近年來因宗教、文化等特色，締造數百萬觀光人潮，未來希望從西螺大橋串聯周邊文化建築，打造「西螺大橋文化產業園區」，屆時除北港一九一一好庫文化園區、草嶺石壁森林療癒園區、四湖三條崙海洋生態園區、虎尾建國眷村文化園區外，再增加一處觀光文化園區，更帶動擘畫已久的「雲中觀光廊帶」。

雲林將提報西螺五處文資，向文化部爭取經費修復活化，歷史建築西螺大橋納入。（記者李文德攝）

