改善缺失 台南亞太棒球場趕年底完工

亞太棒球場趕今年底完成缺失改善，目標為統一獅明年賽季主場開季。

台南市體育局長陳良乾昨天表示，亞太國際棒球訓練中心成棒主球場正進行小缺失改善工程，預計年底完成，待中職聯盟認證通過，目標明年三月新賽季開季時，成為統一獅主場。

調降場邊護墊 修整室內牛棚光線

亞太棒球場已於一月竣工，可容納二萬五千名觀眾，為全國最大室外棒球場，許多中職球迷期待能在新球場觀賽，獅迷更希望統一獅主場可以從市立棒球場搬到亞太棒球場。陳良乾與體育局主秘陳崇彝昨記者會說明最新進度。

陳良乾說，前天拜訪統一獅球團達成共識，初期亞太棒球場因仍在修繕中，暫由體育局管理，再以單次或球季的方式租借給球團，至於台南市立棒球場內野一壘及三壘的遮雨棚因颱風受損，將先拆除內野棚架，提供統一獅訓練及二軍比賽使用，未來要改建或重建，再與球團討論。

待中職聯盟認證 目標新賽季統一獅主場

陳崇彝表示，中職聯盟六月實勘亞太棒球場，提出改善建議，包括場邊護墊調降為十至十五公分，以維護球員撲球時的安全，以及室內牛棚太暗、外野全壘打標竿增高等。改善工程已發包，拚年底前完成改善並通過聯盟認證。

體育局說，已接到韓國樂天及恐龍等職棒球隊將租用亞太棒球場進行明年春訓，統一獅租用成棒副球場春訓，還有爆米花甲組成棒賽、職棒冬季聯賽在亞太棒球場舉行。

