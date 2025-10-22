為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    改善缺失 台南亞太棒球場趕年底完工

    2025/10/22 05:30 記者劉婉君／台南報導
    亞太棒球場趕今年底完成缺失改善，目標為統一獅明年賽季主場開季。（台南市體育局提供）

    亞太棒球場趕今年底完成缺失改善，目標為統一獅明年賽季主場開季。（台南市體育局提供）

    台南市體育局長陳良乾昨天表示，亞太國際棒球訓練中心成棒主球場正進行小缺失改善工程，預計年底完成，待中職聯盟認證通過，目標明年三月新賽季開季時，成為統一獅主場。

    調降場邊護墊 修整室內牛棚光線

    亞太棒球場已於一月竣工，可容納二萬五千名觀眾，為全國最大室外棒球場，許多中職球迷期待能在新球場觀賽，獅迷更希望統一獅主場可以從市立棒球場搬到亞太棒球場。陳良乾與體育局主秘陳崇彝昨記者會說明最新進度。

    陳良乾說，前天拜訪統一獅球團達成共識，初期亞太棒球場因仍在修繕中，暫由體育局管理，再以單次或球季的方式租借給球團，至於台南市立棒球場內野一壘及三壘的遮雨棚因颱風受損，將先拆除內野棚架，提供統一獅訓練及二軍比賽使用，未來要改建或重建，再與球團討論。

    待中職聯盟認證 目標新賽季統一獅主場

    陳崇彝表示，中職聯盟六月實勘亞太棒球場，提出改善建議，包括場邊護墊調降為十至十五公分，以維護球員撲球時的安全，以及室內牛棚太暗、外野全壘打標竿增高等。改善工程已發包，拚年底前完成改善並通過聯盟認證。

    體育局說，已接到韓國樂天及恐龍等職棒球隊將租用亞太棒球場進行明年春訓，統一獅租用成棒副球場春訓，還有爆米花甲組成棒賽、職棒冬季聯賽在亞太棒球場舉行。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播