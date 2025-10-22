為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    衛福部「護理到家」 目標2027年佈建千家

    2025/10/22 05:30 記者邱芷柔／台北報導
    衛福部推動「護理到家」政策，去年全國居家護理服務人次已突破百萬、平均每月超過10萬人次。（衛福部提供）

    

    衛福部推動「護理到家」，讓護理師走進家庭，提供從嬰幼兒到安寧的全人照護。照護司副司長陳青梅表示，去年全國居家護理服務人次已突破百萬、平均每月超過十萬人次，全台居家護理所數量也成長至七四三家，目標在二〇二七年前達成「全台千家」佈建。

    去年服務人次突破百萬

    衛福部自二〇一七年推動「居家護理所佈建計畫」，截至二〇二四年底，全國居家護理所由五三八家增為七三〇家，成長卅五．七％；專業護理人員由一七七五人增為二四六四人，成長卅八．八％；年服務量能也從九十六萬人次提升至一二八萬人次。

    統計顯示，居家護理服務對象以六十五歲以上長者為主占八七％，其中八十五至九十四歲的高齡者占卅三％比例最高，失能等級以極重度失能者占八十九％居多。

    陳青梅說，居家護理所可附設於醫院，也可由護理師自行開業，除了長者與慢病患者外，服務範圍還包括嬰幼兒育兒指導、皮膚護理、用藥諮詢及特殊疾病照護，如燒燙傷或玻璃娃娃等個案，都是居家護理可支援的對象。

    目前居家護理服務來源主要有兩途徑，一是醫院於病患出院準備時評估轉介，二是由長照個管師依需求媒合。

