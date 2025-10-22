為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「美容教母」醫美過程昏迷不治 診所判賠361萬

    2025/10/22 05:30 記者楊國文／台北報導
    有「美容界教母」稱號的黃慧娟接受醫美療程時昏倒死亡，高院判醫美診所負責人、護士連帶賠償家屬361萬多元。（記者楊國文攝）

    有「美容界教母」稱號的黃慧娟接受醫美療程時昏倒死亡，高院判醫美診所負責人、護士連帶賠償家屬361萬多元。（記者楊國文攝）

    「美體小舖 THE BODY SHOP」台灣區創辦人黃慧娟四年前到台北市「法漾診所」進行醫美療程時突然昏迷，住院七十天後死亡。她的獨子曾男指控，診所負責人傅仰曄和女護理師林庭玉均無醫師執照，卻實施靜脈注射等醫療行為致休克害命，提告求償；高等法院審理認為，兩人違法替黃慧娟進行侵入性醫療，判決連帶賠償三百六十一萬多元，可上訴。

    黃慧娟一九八八年引進英國保養品牌「THE BODY SHOP」，被媒體譽為台灣「美容界教母」，據傳不少美容專櫃人員是她訓練出來。她在二〇二一年七月到台北市中山區的法漾診所，接受靜脈注射、施打肉毒等美容療程時突然休克昏迷被送醫急救，因缺氧性腦病變等症狀，同年九月卅日病逝。

    負責人、護理師均無執照

    黃慧娟的兒子曾男指控診所負責人傅男和護理師林女均無醫師執照卻執行侵入性醫療行為，還偽造就診紀錄，對兩人提告並求償五百萬元。刑事部分，台北地院依違反醫師法判傅男、林女各兩年八個月、兩年六個月。

    台北地院民事庭認為，傅男兩人對黃慧娟違法實施侵入性醫療，造成她死亡，兩者具因果關係，判賠三百七十一萬五千多元；高等法院認為，黃女住在加護病房期間未聘請看護，應扣除看護費十萬元，改判連帶賠償三百六十一萬五千多元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播