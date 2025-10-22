為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    馬太鞍溪新堰塞湖潰流 大馬村撤離23人

    2025/10/22 05:30 記者王錦義、花孟璟／花蓮報導
    花蓮馬太鞍溪堰塞湖下游八百公尺昨又崩塌出現新堰塞湖，光復鄉大馬村保全戶廿三人已先行疏散，昨晚九點左右下游水位計觀測到水量增加，研判新的堰塞湖已開始潰流。

    林保署花蓮分署指出，新形成的堰塞湖已經在昨晚九點九分測到第一波溢流訊號，洪峰已經在九點四十九分經過馬太鞍溪便道，水位抬升高度約七十公分左右，呼籲民眾不要進入河道以策安全。

    林保署花蓮分署長黃群策昨天說明，馬太鞍溪堰塞湖堰體因為沖刷形成V型河道，下游八百公尺的右岸邊坡，因為過於鬆軟發生崩塌，出現壩高四十公尺的新堰塞湖。

    中央前進協調所總協調官季連成說，新堰塞湖六十萬公噸滿水蓄水量，只有上方原堰塞湖三分之一，已先疏散下游施工機具，確定沒問題才會復工。

    由於昨下午警車到光復鄉大馬村吉利潭周邊廣播示警，居民本來在家看電視、睡午覺，聽到廣播紛紛嚇得跳起來，帶上防災包直接往外跑！一位阿嬤說，光復鄉災情太慘，昨下午被廣播嚇到，擔心晚上會睡不著，因為「人怎麼可能跑得比水快」，決定去收容所。

    光復鄉大馬村長王梓安挨家挨戶向村民說明，可以到光復鄉托兒所安置。（記者花孟璟攝）

