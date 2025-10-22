燕子口堰塞湖水量增至195萬噸 季連成：降挖排水 恢復中橫通行

中央前進協調所總協調官季連成（左二）昨與林保署、公路局等單位到現場了解減災進度。（公路局提供）

中橫公路燕子口堰塞湖水漫延靳珩隧道，造成中橫東段中斷已達五天，中央前進協調所總協調官季連成表示，日前因下雨的關係，燕子口堰塞湖水量上升到一九五萬噸，未來方向就是降挖壩體比公路低，讓水可以排出去，公路就可恢復通行。

季連成說，燕子口堰塞湖壩體高度約卅公尺，若降挖十公尺湖水就可以溢流出來，水位降到台八線公路以下，公路就可以通了，然後換一個方位再往下挖個十公尺，做成兩個溢流口，水位就可以更低；至於施工期程，今天開標後由得標廠商來做專業計畫。

林保署花蓮分署長黃群策表示，之前觀測發現燕子口堰塞湖水位距壩頂約四．八公尺，但山區入夜後下雨，水位與壩頂距離一度剩下二公尺，後來雨勢趨緩，總累計雨量為卅九毫米，在湖水持續從公路溢流及壩底滲流的情況下，目前水位距壩頂來到二．九四公尺。

黃群策說，昨天怪手距壩頂只剩下十公尺，但作業環境惡劣，邊坡持續發生落石，考量周邊沒有可供機具迴轉空間及逃生路線，將在附近搭建作業平台，預計分階段降挖，確保人員的工作安全。目前仍沒辦法確切提供完成降挖的時間，但會在安全的前提下趕工。

黃群策說，屆時若湖水從壩頂降挖的溢流口傾瀉而出，因壩體結構主要為大理石組成相對穩固，加上評估後認為湖水即使移動到下游，河床抬升狀況應不會造成河岸兩旁聚落的設施損失，只是下豪雨仍要謹慎因應。

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖水漫淹台8線靳珩隧道路，造成台8線中橫公路東段中斷達5天。（公路局提供）

