    華航飛曼谷添加40%SAF 比例冠國航

    2025/10/22 05:30 記者蔡昀容／台北報導
    中華航空為落實淨零碳排願景，昨天第4度參與天合聯盟SkyTeam航空飛行挑戰（The Aviation Challenge, TAC），首度於台灣出發航段添加高達 40% SAF燃油。（記者朱沛雄攝）

    華航推動永續理念，選定昨天桃園往返曼谷CI831／832航班作為「航空飛行挑戰示範航班」，台灣出發航段添加四〇％永續航空燃油（SAF），是國內使用比例最高班機，地勤、機上服務也盡可能減碳，對於最終無可避免的碳排放，則透過碳抵換，達到淨零碳飛行。

    SAF較傳統燃油減少八成碳排放，歐盟今年要求轄內起飛航班使用二％SAF，我國則鼓勵國籍航空業者二〇三〇年SAF使用比例達總燃油五％。

    華航永續長鄭智仁表示，國際SAF供不應求，多數集中歐洲；亞洲最早投入SAF的是新加坡，日本後續跟進，中國目前僅供應國內業者。美國因政府投注資源，SAF產量較大，價格相對便宜。

    鄭智仁說，添加SAF的華航航班，除了歐洲起飛班機，亞洲重點航線為新加坡、日本；我國機場今年開始供應國籍航空SAF，因此桃機出發班機也有添加。明年是否擴展至其他航線要繼續觀察。

    天合聯盟二〇二二年起推動航空飛行挑戰，鼓勵航空公司實踐永續，包括燃油管理、航材選用、餐飲減塑等，今年有廿三家響應，華航是第四次參加。

    由於泰國開始推動SAF，華航選定昨天曼谷航班作為飛行挑戰示範航班，以A350-900節油航機執飛，去程添四〇％SAF，回程添一％，成本是傳統燃油三倍多，但減碳近二十噸。此外，地勤作業導入電動拖車與電子化裝卸系統，貨運流程電子化並採回收材質雨布，減少碳排。

    機上服務方面，毛毯包裝以紙環取代塑膠、餐點與米其林綠星合作低碳蔬食、全艙等電子菜單、環保餐具等；無可避免的碳排量，則透過購買全球ESG永續碳抵換專案達淨零碳飛行。

