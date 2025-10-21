竹縣女模遛愛犬 比特犬咬脖傷口10公分

新竹縣竹北市模特兒「栗子」昨天牽繩帶著愛犬出門散步，突遭比特犬攻擊，幸遇兩名熱心男子協助將狗分開脫困。（翻攝自Threads@davidyuyuyu帳號授權提供）

新竹縣女模「栗子」十九日繫繩牽著阿拉斯加犬「悶悶」外出散步時，突遭邱姓男子飼養的未牽繩也沒戴嘴套的比特犬攻擊，幸遇熱心路人奮力協助才解圍（見圖，翻攝自Threads@davidyuyuyu帳號授權提供），但愛犬已被撕咬約十公分長的傷口，緊急送醫手術；事後雙方溝通無共識，「栗子」說將交由動保單位介入或提告。此事引發社會關注，受害飼主籲相關單位重視。

「栗子」表示，帶愛犬出門散步突遇一隻虎斑色、沒牽繩的比特犬，「還來不及反應，已經咬上我的狗！」幸好兩位熱心男子幫忙才讓狗分開。「栗子」說，那隻比特犬像一顆不定時炸彈，鄰居說牠咬過人也咬過狗，飼主到現在還沒受到應有的懲罰，狗還是這樣到處亂咬。

新竹縣動物保護防疫所昨下午到邱姓飼主住處，調查發現比特犬沒有辦理寵物登記，將面臨五萬到廿五萬元不等罰鍰。另比特犬在外沒有適當防護，以致咬傷其他人的寵物狗，這部分將另處三萬到十五萬元不等罰鍰。

三義木雕街 店狗咬傷2女童

此外，苗栗警分局昨日執行網路巡邏發現民眾於社群PO文指「參觀木雕藝術節，發生商店街小狗沒綁咬人的事」，經警方調查，發現是一位媽媽帶著分別三、六、九歲的女兒行經三義鄉木雕街騎樓時，突被店家的黑狗跑出咬傷，導致三歲及九歲的女兒肩膀及手、腳多處受傷流血，緊急送醫，女童家長報警處理，雙方仍在協調，尚未對飼主提出告訴。飼主表示，會負起賠償責任。

