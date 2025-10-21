為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    尖石泰崗溪堰塞湖隱憂 竹縣列危險水域

    2025/10/21 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣政府正式公告，尖石泰崗溪堰塞湖往下游14公里，到秀巒村控溪吊橋處水域是危險水域。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府正式公告，尖石泰崗溪堰塞湖往下游14公里，到秀巒村控溪吊橋處水域是危險水域。（記者黃美珠攝）

    因應泰崗溪堰塞湖潛藏危機，新竹縣政府公告尖石鄉泰崗溪從秀巒村控溪吊橋到堰塞湖、約十四公里長水域，列入縣內水域遊憩活動的禁止範圍，也就是俗稱的「危險水域」，現場已設置警示告示牌，成為新竹縣第十六處被公告的危險水域，也是近廿年來首次新增。

    去年10月底颱風過境後形成

    縣府交旅處長陳盈州說，泰崗溪去年十月底受康芮颱風過境影響，在司馬庫斯大橋上游十公里處，也就是大溪事業區第八十八和第一一四林班地交界處的山坡地發生崩塌，導致土石堆積泰崗溪河道上形成堰塞湖，考量其天然壩體容易因降雨遭水流沖刷而潰失，其不穩定狀態對泰崗溪流域構成潛在危險，縣府順應林業及自然保育署新竹分署的通報與建議，把十四公里長的泰崗溪水域公告為危險水域，即日起禁止在該水域從事遊憩活動。

    縣府表示，違者經勸導無效，將依發展觀光條例第六十條，開罰一萬到五萬元不等，並禁止其活動。

    各漁港、濕地 也是危險水域

    新竹縣十六處危險水域包括新豐鄉紅樹林、竹北市拔仔窟附近、新月沙灣；新埔鎮寶石橋到新埔大橋段跟雲埔橋下的鳳山溪、關西鎮東安橋下牛欄河；橫山鄉內灣村吊橋、內灣大橋、以及內灣雞油樹下的油羅溪。尖石鄉馬胎舊檢查哨上游、泰崗溪、竹東鎮的頭前溪流域和上坪溪水域；五峰鄉大隘村跟清泉橋下的上坪溪、北埔鄉北埔冷泉；另外，縣內各漁港、濕地也是。

