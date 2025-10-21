為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    平鎮忠貞市場 下月起機車免費停

    2025/10/21 05:30 記者李容萍／桃園報導

    桃園市政府整頓平鎮區忠貞市場，租用市六用地闢為臨時簡易市場，攤商於三月移往臨時市場營業已逾半年，雖然新市場環境明亮乾淨，但多數攤商抱怨位置調整後生意大不如前，為此，民代建議特定時段開放免費停車，讓民眾願意走進臨時市場刺激消費。市府經濟發展局表示，經檢討將於市六用地停車場提供機車交通管制時段（上午七點至下午一點）免費停車，預計十一月起實施。

    議員陳韋曄表示，忠貞市場移往簡易市場營運後，攤商抱怨攤位比原來小，且市場動線改變讓客源較不穩定，雖然新環境較為現代化乾淨，但生意受嚴重影響，建議周邊機車停車場開放時段讓民眾免費停車，不僅能減少違停亂象，也提升內圈攤販的能見度。

    議員舒翠玲表示，忠貞市場攤商生意下滑主要是近年年輕消費者習慣到大賣場採購，傳統市場要吸引人，環境整頓勢在必行。她說，市場周邊汽車停車場假日每小時收費有四十元、六十元，最高甚至有九十元，堪比台北市費率，該處停車場用地為軍方土地，業者低價承租卻高價向民眾收費不合理，已要求市府向軍方提出用地需求，待取得土地後闢建親子館附設地下停車場並合理收費。

    經發局市場科長陳慶仁表示，忠貞市場周邊汽車停車場假日費率是市場供需問題，建議民眾騎乘機車前往市場採購，十一月起上午七點至下午一點可免費停放機車。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播