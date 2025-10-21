平鎮忠貞市場 下月起機車免費停

桃園市政府整頓平鎮區忠貞市場，租用市六用地闢為臨時簡易市場，攤商於三月移往臨時市場營業已逾半年，雖然新市場環境明亮乾淨，但多數攤商抱怨位置調整後生意大不如前，為此，民代建議特定時段開放免費停車，讓民眾願意走進臨時市場刺激消費。市府經濟發展局表示，經檢討將於市六用地停車場提供機車交通管制時段（上午七點至下午一點）免費停車，預計十一月起實施。

議員陳韋曄表示，忠貞市場移往簡易市場營運後，攤商抱怨攤位比原來小，且市場動線改變讓客源較不穩定，雖然新環境較為現代化乾淨，但生意受嚴重影響，建議周邊機車停車場開放時段讓民眾免費停車，不僅能減少違停亂象，也提升內圈攤販的能見度。

議員舒翠玲表示，忠貞市場攤商生意下滑主要是近年年輕消費者習慣到大賣場採購，傳統市場要吸引人，環境整頓勢在必行。她說，市場周邊汽車停車場假日每小時收費有四十元、六十元，最高甚至有九十元，堪比台北市費率，該處停車場用地為軍方土地，業者低價承租卻高價向民眾收費不合理，已要求市府向軍方提出用地需求，待取得土地後闢建親子館附設地下停車場並合理收費。

經發局市場科長陳慶仁表示，忠貞市場周邊汽車停車場假日費率是市場供需問題，建議民眾騎乘機車前往市場採購，十一月起上午七點至下午一點可免費停放機車。

