大雨狂炸！桃園復興區撤34人 台7線預警封閉

風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應，中央氣象署昨預報桃園市平地及山區廿四小時降雨量將達二〇〇至三四〇毫米。為此復興區新增十一條土石流潛勢溪流黃色警戒，區公所會同大溪警分局預防性撤離十三戶卅四人；公路局北區養護工程分局復興工務段也從昨晚六點起預警性封閉台七線四十七Ｋ（大曼）至六十Ｋ（西村）路段，僅開放緊急或公務通行，後續視降雨情形及路況無虞後再行開放。

復興區昨新增十一條土石流潛勢溪流黃色警戒，包括三民里、澤仁里、羅浮里、義盛里，公所會同警方預防性撤離保全戶共十三戶卅四人。

桃園市政府水務局表示，因應共伴效應可能帶來的降雨，十八日已完成全市權管抽水設備試運轉，四十三處水門也完成防汛啟閉，尤其是八德區介壽路二段五八三巷上游三處水門，並於易發生積淹水的中壢區環北路與慈惠三街口佈設十二吋抽水機，降低區域排水系統負荷，另針對今年上半年多次出現淹水情形的地點，優先進行清淤及排水系統巡檢作業，及八處滯洪池預抽放水、開放民眾領用沙包，同時追蹤復興區大崩地潛勢區及比該農路防汛情形。

桃園市十九日起豪大雨不斷，昨天更是雨彈狂炸，降雨集中於沿海四區及中壢區，水務局表示，收到的積淹水點通報共卅四處，大多在沿海四區，原因多為側排受樹葉雜物阻塞或短時強降雨所致，雨勢趨緩後均已退水，未釀成災害。

