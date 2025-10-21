桃園偏鄉超商少 議員憂「生生喝鮮乳」卡關

桃園市「生生喝鮮乳」明年2月上路，就讀幼兒園的幼生由教育局統一製卡後請幼兒園協助發放。（桃市教育局提供）

明年2月刷卡領 教育局︰無超商學校統一採購配送 或各自採購

桃園市政府推動「生生喝鮮乳」政策將於明年二月廿三日上路，每生每週一瓶，不論有無就學，只要設籍桃園市二歲到十二歲幼童和學童都可透過數位幼兒卡和學生證領取，克服原有的冷鏈配送、造成第一線老師負擔等問題，幼兒卡年底前將透過公所或幼兒園發放，採每週兌換制，若未於當週兌換、無法累積。桃園市議會定期會昨進行教育局工作報告，多位議員關注這項政策，要求做好配套。

學童喝牛奶成效 議員促數位化

議員謝美英、徐景文質詢指出，生生喝鮮乳採「每週兌換制」，孩子若忘了領取就無法累積；遺失數位學生證的學生、還沒補發該怎麼辦？可以補差價兌換其他品牌或容量乳品？諸多執行時會遇到的狀況，希望教育局事先模擬做好配套，並建議師法日本，將學童喝牛奶的成效數位化。

議員舒翠玲、黃瓊慧、凌濤、林政賢、陳韋曄、張桂綿等人，以日本在一九五四年推行學校午餐加牛奶、加上運動，促成學生身高明顯增長為例，要求市府追蹤學子生長曲線，以科學數據展現成效，以此推動中央跟進，嘉惠財源不足的縣市，不要一國多制，更希望有穩定財源挹注，讓政策延續。

議員許清順、彭俊豪、王珮毓、張曉昀、張肇良都認同政策可讓孩童攝取足夠養分，也提醒教育局藉此幫助本地酪農，同時要考量城鄉差距及各行政區超商密集度問題。

幼兒卡 幼兒園或公所年底發放

教育局長劉仲成表示，全市目前無學生證的幼兒約七萬四千人，配合政策推動期程，預計於今年底前完成製卡，就讀幼兒園的幼生由教育局統一製卡後請幼兒園協助發放，未就讀幼兒園的幼生約一萬二千名，由區公所代為發放。

7大超商、超市 18款供兌換

劉仲成說，教育局正進行鮮乳通路採購，預計有七大超商、超市通路（如統一、全家、來來、萊爾富、家樂福、全聯及美廉社等）可投標加入供應兌領，研擬鮮奶和豆奶各十八款，預計以每瓶單價廿五元，由通路商門市提供平均約二百至三百毫升品項供兌領，鮮乳品項以具鮮乳標章或CAS或產銷履歷標章的國產鮮乳，及具CAS標章、非基因改造的無糖、低糖豆漿為限。

此外，教育局已跟非山非市或偏鄉學校座談，復興有六校周邊無超商，將統一採購配送至學校發放給學生，另有四校各自採購，由午餐祕書發放，因都是小校，作業較為單純，不會有冷鏈、乳源不足或增加行政困擾等問題，實施後也會追蹤成效、滾動檢討。

