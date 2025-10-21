苗縣犬舍剪毛孩聲帶 動防所嚴懲

苗栗縣動防所人員前往公館鄉一家犬舍稽查，調閱繁殖及醫療紀錄。（民眾提供）

苗栗縣公館鄉一處由謝姓獸醫師合法申請經營的犬舍，被動保團體指控，犬舍內種犬疑遭剪聲帶；苗栗縣動物保護防疫所昨日再度前往稽查調閱繁殖及醫療紀錄；謝姓飼主喊冤說，犬舍內約二、三十隻因咳嗽或生病造成聲帶影響；但動防所指出，現場查獲九成犬隻遭剪聲帶，將依法嚴懲並限期改善，絕不寬貸。

290隻狗 9成被剪聲帶

苗縣動防所指出，謝姓獸醫師經營的犬舍核定最大飼養量為三百隻，繁殖品種為吉娃娃、雪納瑞及博美等小型犬，動防所人員昨複核，現場清點二百九十隻，經查約有九成以上被業者施以聲帶整形手術降低吠叫分貝數，已違法，將依動物保護法處業者（飼主）一萬五千元至七萬五千元罰鍰。

另發現業者使用年老、患病或不符規定的母體進行繁殖，亦將依違反動物保護法處五萬至廿五萬元罰鍰。在犬隻繁殖場所須具備合格設施方面則有未符合規定部分，現場已限期業者改善，將嚴加追蹤。

謝姓飼主喊冤說，犬舍內有近三百隻狗，因長期吠叫，造成咳嗽及生病，僅二、三十隻聲帶受影響，且都有就醫資料，犬隻吠久喉嚨發炎，並非剪聲帶。

