閒置2年 東石郡役所將砸1.1億修復

嘉義縣縣定古蹟「東石郡役所」原為朴子警分局廳舍，在警方搬遷後，閒置至今兩年多，縣府文化觀光局向文化部爭取經費進行修復及活化再利用，本月初已獲核定補助八三二五萬元，加上縣府自籌款二七七五萬元，工程將投入一億一千一百萬元，預計明年啟動，工期三年。

東石郡役所建於一九二五年（日治時期大正十四年），同時具備警察課跟庶務課的功能，為嘉縣僅存的一座設計良好的日治時期郡級行政官廳，採磚瓦建築，仍保留日治時期的留置場及訊問室。

嘉縣審計室點出，東石郡役所工程經費遲未獲文化部同意補助，導致古蹟建物閒置兩年多，要求縣府應儘速改善，以避免古蹟持續毀損，造成修復經費大幅增加。

審計室也批評，縣府研擬投入鉅額修復經費辦理古蹟活化再利用，但未依文化資產保存法規定分階段舉辦說明會與公聽會，並公開相關資訊，要求縣府檢討改善。

文化觀光局回應說，東石郡役所修復後，將保留部分空間展現朴子市街區歷史樣貌與發展沿革，並置入嘉義在地藝術家及特色物產展售，呈現多元活化再利用；去年十二月已於朴子市公所辦理地方說明會，說明規劃設計內容及再利用方向，未來工程發包後，施工前將辦理說明會，增進民眾參與。

