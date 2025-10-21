嘉市勞工育樂中心房地 確定標售

嘉市議會通過市府提出的「勞工育樂中心」房地處分標售案。（資料照）

嘉義市勞工育樂中心自二〇二一年與廠商解約後閒置未營運，市府向議會提出該中心土地及建物處分案，昨天經臨時會三讀審議通過，市府待報內政部核准後將辦理標售。市府社會處長李思賢表示，會再找其他地方蓋勞工育樂中心，已退場大同技術學院嘉市校區也會列入未來設置勞工育樂中心選址考量。

市府表示，曾規劃勞工育樂中心ROT（重建—營運—移轉）案，因建築已使用四十二年，耐震結構有疑慮，考量結構補強需三千萬元以上，及公有建物耐用年限約五十至六十年及建築須符合「發展觀光條例」規定等，不利ROT招商，且補強或拆除建物不符經濟效益，因此規劃進行標售，標售案基地面積約六九〇．七七坪，房地一併標售，總價預估為二億八二八三萬餘元。

請繼續往下閱讀...

議員孫貫志說，市民反映大部分縣市都有勞工育樂中心，市府提出處分案後，希望能夠覓地重建勞工育樂中心。

議員王浩表示，此案先前在議會審查時，很多市民反映「拆掉勞工育樂中心很可惜」，目前有很多公共建設找不到土地來蓋，勞工育樂中心土地使用分區為住宅區，希望市府思量規劃做為社會住宅，不要將標售做為唯一選擇。

臨時會也通過市府提案追加預算，其中市府自籌辦理「眷村文化館建築修復再利用計畫」，文化局原編八千四百萬元，此次獲通過追加二五〇〇萬元經費。文化局長謝育哲說，工程已完成細部設計，預定今年底發包完成，工期約十個月，明年十月開館。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法