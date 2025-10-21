6千多萬整治雲林四湖大排 中央全額買單

四湖大排每逢豪雨都會溢堤，縣府獲中央全額補助，投入6千多萬進行下游治理工程。（記者李文德攝）

雲林縣四湖大排是四湖鄉重要排水路，近來受到極端氣候及地層下陷影響，兩旁護岸高度不足，下游整治工程昨天開工，工程經費六千多萬元由中央全額補助，水利處表示，預計明年汛期前完成，預期可達十年防洪標準，廿五年不溢堤。

10年防洪標準 預計明年汛期前完成

四湖大排起點為牛挑灣溪匯流處，終點為一六〇縣道下寮小排三匯流處，總長約為六．六六公里，集水區面積約為一四五五公頃，經過四湖及口湖，是兩鄉鎮重要的排水路。

請繼續往下閱讀...

縣府水利處長許宏博指出，因地層下陷關係，四湖大排中下游段護岸高度不足，每逢豪雨或颱風大雨就傳溢堤災情，去年凱米颱風溢淹面積就廣達六七〇公頃，造成農作物嚴重損傷，有鑑於此，縣府將該區納入重點治理範圍，獲中央全額補助六〇二〇萬元。

護岸加高、道路改善 增建箱涵水門

許宏博表示，此次治理工程包含左右兩岸共三二八七公尺護岸加高九十公分，大排兩旁道路改善四五六〇公尺，再新建六處箱涵水門增強排洪調節效能，完工後可有效改善下游地區溢淹情形，預期可達十年計畫流量、廿五年不溢堤保護標準，加上先前已完成治理，整條大排治理完成率逾六成。

昨縣長張麗善、四湖鄉長吳勁葦等人出席開工典禮，一同與民眾見證地方大事，張麗善強調，此次工程總經費都由中央補助，預計明年汛期來臨前完工，盼帶給當地居民安全生活環境；當地蔡厝村長王清忠表示，四湖大排常因豪雨溢堤而淹水，是民眾長年之痛，甚至去年凱米颱風來襲也淹至大腿以上，期盼完工後能有效緩解當地淹水之苦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法