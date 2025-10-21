台南購物節 消費50元抽現金88萬

台南購物節熱鬧起跑，今年現金獎升級，每個月都抽。（記者吳俊鋒攝）

發票登錄溯及7/1 獎項總價值逾700萬 包含百萬電動汽車

台南購物節活動昨天正式起跑，統一發票登錄可溯及至七月一日，五十元就能參加摸彩，包含上百萬的電動汽車，以及獨得八十八萬元等壓軸大禮，還有早鳥抽、加碼抽、每月抽，全力拉抬買氣，祭出的獎項總值超過七百萬元，以突破去年六十三億元為目標。

11月至明年2月 每月抽8萬

今年台南購物節的特色是現金獎升級，十一月至明年二月，每個月各抽八萬元，三月壓軸則是八十八萬元，合計高達一百廿萬元。將持續至明年三月一日，台南市長黃偉哲宣布「早鳥計畫」，兩個禮拜後，經濟發展局將先抽出加碼獎，為一部電動機車，鼓勵大家搶先消費、登錄。

用一卡通市民卡 加碼抽按摩椅

昨天的啟動儀式，藝人楊淨宇也現身代言，號召全國民眾到台南享受購物樂趣、將好運抱回家。更結合「一卡通台南市民卡」，推出專屬加碼抽的大獎「按摩椅」，讓鄉親有雙重中獎的機會。

黃偉哲表示，今年的購物節活動規劃五次抽獎，每個月都有當幸運兒的機會，現金壓軸獎高達八十八萬元，全場最大獎則為上百萬元的豐田全電動汽車，並設有一系列的實用獎項，以豐富的好禮讓民眾驚喜不斷，參加購物節的消費門檻很低，只要五十元即可獲得一組抽獎號碼，例如消費一千元，即可獲廿組抽獎號碼，買得越多、組數越多。

未開發票 消費憑證也能登錄

經濟發展局特別將夜市消費納入抽獎範圍，即使未開立發票，取得消費憑證也能登錄，擴大民眾參與。延續熱度與口碑，今年購物節活動期間一樣涵蓋菜市場、地方商圈，以及新化年貨大街等多元場域，讓民眾都有機會中獎。

為了方便民眾參與，經發局導入「LINE官方帳號登錄系統」，無需下載APP，發票、收據及數位行銷登錄券等都可以，且支援多組手機條碼綁定，加上自動對獎功能，打造更友善便利的購物節體驗。

