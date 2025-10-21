捷運三鶯線年底完工 到北市可省20分鐘

新北捷運三鶯線進度95%，預計年底完工。（記者黃政嘉攝）

目前進度95% 頂埔站規劃直達轉乘通道 縮短與板南線轉乘時間至2分鐘內

捷運三鶯線工程進度已達九十五％，朝年底完工衝刺，新北市長侯友宜昨前往起點頂埔站視察轉乘設計，並搭乘列車到三峽站。他說，捷運頂埔站規劃直達轉乘通道，縮短三鶯線與板南線轉乘時間至二分鐘內，未來三鶯地區到台北市中心可節省廿分鐘通勤時間。

請繼續往下閱讀...

頂埔站與板南線共構 設8座直通電扶梯

市府捷運工程局局長李政安指出，三鶯線頂埔站與板南線共構，是雙線交會樞紐，二線採「垂直分層」設計，板南線位於地下三層，三鶯線位在地上三層，為因應尖峰轉乘需求，規劃直達轉乘通道，共設置八座直通電扶梯，上下行各四座。

外界擔心板南線運量龐大，未來加入三鶯線轉運後，人流恐變得更壅塞。侯友宜表示，三鶯線與板南線在捷運頂埔站採站體內轉乘設計，改造電扶梯後，規劃直達轉乘通道，使雙線轉乘時間從原來的四分鐘縮短成不到二分鐘，提升轉運效率，班車間距也能更密集，未來藉各捷運路網整合，降低板南線運量負擔，鼓勵市民多搭乘大眾運輸，實現節能減碳的永續目標。

考量無障礙通行需求 2部電梯直達月台

李政安表示，轉乘設計以「最短路徑加上無障礙直通動線」為目標，考量無障礙通行需求，設置二部電梯可直達三鶯線月台，節省轉乘時間；三鶯線在三號出口至月台層新設電扶梯銜接，加上板南線總計有二十八座電扶梯，運輸量最高可達每小時三．六萬人，預期能有效分散人潮，使轉乘過程更順暢。

議員要求 進行噪音監測與防制措施

市議會民進黨團總召廖宜琨表示，期許三鶯線如期完工，但不能忽略居民生活品質與行車安全，土城段沿線多為住宅密集區，市府應傾聽居民意見，進行噪音監測與防制措施，例如增設隔音牆、規劃施工時段管制；三鶯線採用全自動無人駕駛系統，若未來列車在行駛途中出現停駛、誤停、系統異常等突發狀況，捷運局應建立「即時人工介入機制」與「乘客緊急應變流程」，確保第一時間處理與疏散，避免乘客陷入危險。

立委蘇巧慧說，自從今年四月第一次試車後，昨天再度參與全線動態測試，距離三鶯線完工通車剩下最後一哩路，她感謝總統賴清德、前總統蔡英文與時任行政院長林全以及新北市政府，當年將三鶯線納入中央前瞻基礎建設補助，才能打通鶯歌、三峽到土城的交通動脈。

新北市長侯友宜（前右二）昨視察捷運三鶯線，並與立委蘇巧慧（前右三）意見交流。（記者黃政嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法