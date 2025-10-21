宜蘭轎車被水淹 駕駛棄車逃生

銀色轎車行經頭城鎮外澳接天宮旁的鐵路涵洞時，遇積水動彈不得。 （讀者提供）

受東北季風及颱風外圍環流影響，北部昨天雨勢不斷，宜蘭縣國立羅東高中風雨走廊淹水三十公分，學生脫掉鞋襪涉水，或改走旁邊座椅，形成另類校園淹水情景；頭城鎮發生轎車經過涵洞積水路面時，水淹半個車身動彈不得，駕駛棄車逃生。

新北市二重疏洪道部分路段積水，重新堤外道及疏洪十路以北共十八處停車場實施「只出不進」管制措施，交通局昨晚暫時開放大漢溪流域左岸及淡水河流域部分水門周邊部分道路紅、黃線停車，路邊停車格也暫停收費，今天紅黃線恢復管制時間將另行公告。

交通局指出，開放路段包括新莊區中環路一段（中正路口至瓊林路口）、環漢路一段（中興南街口至重新橋下）、五工一路（化成路至五權路）；三重區疏洪西路（重新橋下至化成路）、水漾路一、二段（成功路中興橋下至五股區交界）；五股區水漾路三段（四號越堤道至三重區交界），以及蘆洲區環堤大道（永安大橋至復興路）。

新北部份山區學校 今停班課

新北市平溪、雙溪、萬里區，昨天共有五所國小及三所國中預防性停課或提前放學，並暫停課後輔導、社團與進修部課程；今天部分山區學校（新店直潭國小、新店區屈尺國小、烏來區全區中小學及幼兒園）停班課，其餘地區正常上班、上課。

馬祖風勢增強，南竿島到北竿島的島際交通船昨天、今天停航，海上交通全數停擺，南竿、北竿機場共取消十一航班，初步統計有六百四十人滯留，連江縣政府提出七架次軍機疏運申請，仍須視天候狀況起降。

因海象不佳，小三通金門、廈門航線及金門、泉州航線昨天全日停航，今天上午再停半天，復航時間視天候狀況公告。

