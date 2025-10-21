明年議員選舉 蘇澳恐少1席 礁溪多1席

礁溪是宜縣空屋率最高鄉鎮，受房屋稅新制影響，今年戶籍大幅遷入，人口增加，可望多1席議員席次。（資料照）

依9月底人口數試算 兩鄉鎮僅差50人 實際仍以明年公告為準

宜蘭縣有三十四席縣議員，明年底縣議員選舉，根據九月底人口數，蘇澳鎮議員席次將從三席減為二席，礁溪鄉則從二席增至三席，兩鄉鎮只差五十人；縣府表示，這是第三季試算結果，實際仍以明年公告為準。蘇澳鎮面臨議員席次保衛戰，鎮長李明哲說，將研議誘因鼓勵民眾設籍蘇澳。

請繼續往下閱讀...

縣府民政處指出，宜縣議員須保留二席給大同鄉、南澳鄉山地原住民，還要保留一席給平地原住民，區域議員只剩三十一席，扣除平地、山地原住民，宜縣人口數剩四三萬五三二人，再以此數除以三十一席區域議員席次，平均選出一名議員基本人口數為一萬三八八八．一三人。

各鄉鎮市分配到的席次，是以鄉鎮市區域人口數除以選出一名議員基本人口數，取商數整數作為席次，據此換算各鄉鎮除出來的整數加總後是廿四席；區域議員還有七席可分配，再按所餘人口數高低依序分配。

下屆各鄉鎮市議員席次多與本屆相同，但礁溪鄉與蘇澳鎮出現黃金交叉與死亡交叉；礁溪所餘人口數八三二三人排第七名，蘇澳鎮八二七三人第八名，五十人的差距，就可能讓礁溪多一席議員，蘇澳少一席議員。

房屋稅新制影響 今年礁溪多1200人

縣府表示，礁溪是空屋率最高鄉鎮，受到今年房屋稅新制影響，若未辦理戶籍登記，就會被認定非自住房屋影響稅率，因此吸引民眾遷入設籍，今年一至九月，礁溪多了一千二百人，而蘇澳減少三二一人。

蘇澳少321人 將研議誘因鼓勵設籍

蘇澳鎮長李明哲批評，因房屋稅遷戶籍到礁溪，根本是幽靈人口，造成蘇澳議員席次減少並不公平，候選人選舉壓力也會變大，還好到最後的人口結算日還有時間，他會研議誘因，鼓勵民眾來蘇澳設籍。

選罷法規定，人口數計算，以選舉投票之月前第六個月月底戶籍統計之人口數為準。若是明年十一月選舉，就是以五月底人數為準，實際仍以明年選罷法及公告為準。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法