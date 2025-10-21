為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    BLACKPINK高雄演唱會 粉絲擠爆夜市

    2025/10/21 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    BLACKPINK演唱會後，高雄夜市湧入人潮。（高雄市觀光局提供）

    BLACKPINK演唱會後，高雄夜市湧入人潮。（高雄市觀光局提供）

    世界級女團BLACKPINK演唱會落幕，帶動高雄三億元觀光產值，夜市湧入大批粉絲，業績成長至少三成。

    BLACKPINK重返高雄世運主場館，十八、十九日兩天場內外人數突破十二萬，緊鄰的捷運R世運站全日運量達六十萬人次；散場後，粉絲轉進夜市商圈，六合、瑞豐、吉林等夜市都迎來可觀的粉絲續攤效益，凌晨一、兩點排隊人潮依然不散。

    六合夜市總幹事詹金翰表示，從週五傍晚開始，一路火熱到週日深夜，攤商忙到手都沒停過，BLACKPINK再次帶來驚人人潮，不少來自韓國、港澳、東南亞的粉絲，拿著應援手燈在各攤商排隊消費，相當熱情。

    吉林夜市主委陳浩陽提到，週六、日兩天晚上十點多，湧入許多穿粉色衣服的年輕歌迷，聽完演唱會就來續攤吃宵夜，整體人潮成長三成以上；瑞豐夜市「PPFish 魚米花」闆娘說，搭配商圈夜市券，這幾天人潮盛況空前，期待下個月TWICE首次台灣演唱會，帶來更多商機。

    此外，「鳳山復古野餐日」十八、十九日在鳳山大東濕地公園舉行，結合經典老派、在地美食、文青手作與懷舊穿搭，兩天吸引逾二萬名遊客。

