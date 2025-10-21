苓雅林德官段公辦都更招商 引資43億

鄰高雄市府特區、文化中心 未來有捷運站 吸引多家開發單位

高市交通局昨召開「苓雅區林德官段公辦都更案」招商說明會，基地鄰近文化中心、市府特區、三信商圈及台鐵高雄機廠再生軸帶，步行八分鐘可到達輕軌五權國小站，未來還有捷運黃線Y13站，交通生活機能完備，吸引多家建商與開發單位出席表達意願。

結合TOD概念及低碳交通模式

副市長林欽榮表示，該案位於核心生活圈，未來更新後，將結合TOD（Transit-Oriented Development，以大眾運輸為導向的都市發展）概念與低碳交通模式，打造宜居、宜業的都市空間，同時改善老舊聚落樣貌，提升環境品質。

交通局說明，全案共兩處基地，總面積四八六七平方公尺（約一四七二坪），採權利變換方式辦理；其中A基地（三六七〇平方公尺）為第四之一種住宅區，建蔽率五十％、容積率三二六％；B基地（一一〇七平方公尺）為第五種商業區，建蔽率七十％、容積率八四〇％。

回饋居民1處綠地、2處廣場

市府預估可開發約一．二萬坪樓地板面積（不含車位），總投資規模約四十三億元，開發效益可望帶動周邊整體更新與再生機會。

市府指出，為回饋社區與優化生活品質，將同步辦理都市計畫調整，規劃一處綠地及兩處鄰里廣場，由實施者協助建置，提供周邊居民共享。

鳳山打造多功能八德滯洪池

此外，高雄市鳳山區建國路二段一帶因下水道系統排水功能受限，容易出現積淹水，高市水利局協調鳳山熱帶園藝試驗分所，利用八德、文英路口土地，爭取到內政部補助，將投入八三五〇萬元，打造八德滯洪池。

這座滯洪池總滯洪面積四．七二公頃，總滯洪量四．七萬噸，工程已動工，預計明年十月底完工，提升整體排水防洪能量，並規劃環池步道與植栽綠美化，打造多功能滯洪池公園。

