    屏東楓港溪畔種西瓜 秋冬飄屎味惹怨

    2025/10/21 05:30 記者陳彥廷／屏東報導
    楓港溪河床種西瓜施肥，異味困擾當地居民。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣獅子鄉新路社區鄰近楓港溪，因楓港溪河床於每年秋冬季節普遍種植西瓜，施肥異味困擾當地居民，立委盧縣一昨邀集相關單位現勘，五十多位居民到場抗議，訴求「拒絕蒼蠅」、「遠離屎味」；屏縣府表示，業者未申請整地，將依水利法開罰，最高可處五十萬元。

    業者未申請整地 最高罰50萬

    楓港溪河床是屏東秋冬季節西瓜主要產地，因業者施肥產生臭味，引起鄰近社區居民不滿，憤怒的民眾昨高舉白布條抗議，要求瓜農退出楓港溪，還給村民清新的生活品質。

    楓林村長宋銘德指出，河床上陣陣雞糞味引來大量蒼蠅，每到這個季節，居民吃飯速度都要加快，否則就會被蒼蠅攻佔，這樣的衛生環境令人擔憂。

    丹路村長高基銘表示，河床種植西瓜不僅造成河川地貌改變，也破壞河川生態，瓜農從未與當地居民溝通，直接從河堤開闢便道進入河床作業，合法性備受質疑。

    屏東縣水利處說，從二〇一〇年起就禁止以生雞糞施肥，瓜農的整地行為不能違反生態及環境，昨天現勘後，確認堤防便道並未申請，可依水利法處二．五萬至五十萬元，並要求業者恢復原狀。

