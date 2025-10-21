屏縣敬老、博愛卡升級 11月起每月千點

屏東敬老、博愛卡再升級，11月起點數翻倍，交通使用範圍擴大。（記者葉永騫攝）

使用範圍加碼計程車、復康巴士及國道客

屏東縣長周春米昨天宣布，十一月一日起敬老卡及博愛卡每月補助點數將由五百點大幅提升至一千點，讓長輩與身障朋友享有多元、更便利的交通與休閒選擇，使用範圍擴大，火車、計程車、搭船、復康巴士都能使用，全縣預計有二十二萬名長者及身障者受惠。

22萬人受惠 就醫、出行更便利

周春米表示，目前敬老、博愛卡可搭乘縣內市區公車、小黃公車、台鐵、東琉線大福航運、鹽琉線琉興航運，並使用YouBike、屏東市國民運動中心等，此次升級再加碼，將敬老博愛計程車、復康巴士與國道客運等納入，大幅提升長輩日常就醫、出行的便利性。

周春米提醒持卡人，務必攜帶敬老卡或博愛卡至全縣三十三處鄉（鎮、市）公所過卡，點數才會自動調升至一千點，否則仍維持五百點，而點數不但能在屏東縣使用，高雄市也能搭乘台灣大車隊的計程車，鼓勵多使用大眾交通工具。

需至各公所過卡 點數才會調升

屏縣府預估，補助翻倍及擴大服務後，每月將超過十萬人次使用，長者與身障朋友不僅能享受安全便捷的交通服務，更能積極參與社區與休閒活動，擴展生活圈。

縣議員梁育慈說，對比各縣市，屏東敬老、博愛卡是全國最友善的一張卡，除點數翻倍、使用範圍擴大，使用彈性更是全國之最，搭乘火車、客運、交通船未設點數上限，讓長輩及身障朋友使用上更加便利。

華山社區的長者表示，點數變多了，使用的範圍更大，方便到處趴趴走，還能搭船到小琉球；身障朋友說，以往復康巴士都要自費，現在能扣點數，減輕花費，更願意出門。

