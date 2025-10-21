世界廚師節 11國總舖師齊聚埔里傳愛

首屆世界廚師節亞洲慈善餐會選在埔里鎮牛耳藝術渡假村舉辦，有亞洲十一國（含地區）廚師現場廚藝交流。（記者陳鳳麗攝）

昨（廿）日是世界廚師節，首屆世界廚師節亞洲慈善餐會選在埔里鎮牛耳藝術渡假村舉辦，有亞洲十一國（含地區）廚師現場廚藝交流（見圖，記者陳鳳麗攝），明年將由新加坡主辦，昨在會場也由台灣廚藝美食協會，將會旗交給明年主辦國新加坡。昨日慈善餐會邀請多個地方團體及社福機構參加，讓弱勢族群逛美食攤、品嘗各國廚師製作的美食料理。

牛耳藝術渡假村與台灣廚藝美食協會，昨日天在埔里鎮牛耳藝術渡假村舉辦「世界廚師節—第一屆亞洲慈善餐會」，包括台灣、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南、斯里蘭卡、香港、澳門等十一個國家（含地區）的廚師參加，並與中彰投地區廚師製作多國特色料理。南投的國宴級名廚「阿儒師」潘岱儒，也上台表演料理秀，用南投在地食材製作「麻油香拌什錦菇」料理。

請繼續往下閱讀...

首次選在世界廚師節舉辦的亞洲慈善會，昨日的重點除了亞洲各國廚師的交流，也希望「料理」成為傳遞愛與希望的媒介，因此現場以園遊會方式秀各國的特色料理，招待中部地區唐氏症關愛者協會等七個公益團體，讓他們有機會品嘗美食、體驗不同國家的飲食文化。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法