    生活

    台中通APP優惠店家 一年增加不到200家

    2025/10/21 05:30 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市議員黃守達（中）促台中通加強整合市府實體卡功能。（記者蘇孟娟攝）

    台中市議員黃守達（中）促台中通加強整合市府實體卡功能。（記者蘇孟娟攝）

    台中通下載量逾二八九萬人次，市議員江肇國質疑，台中通APP優惠店家近一年來增加不到二百家，近一千二百家優惠店家中，光四家連鎖業就佔三成，甚至單一連鎖飲料店就佔一百六十家，優惠店家嚴重灌水，甚至市府橫向連繫不足，無法跟台中購物節兩萬優惠店家互通優惠；議員黃守達另質疑台中通發展數位市民卡牛步，迄今未整合敬老愛心卡及交通卡數位化，讓台中通徒具轉貼連結的功能，存在感薄弱。

    連鎖業佔3成 參與家數灌水

    數位局長林谷隆強調，台中通優惠店家屬長期提供優惠，跟台中購物節期間限定不同，近日會再簽約優惠店家；另因敬老愛心卡服務牽涉單位多包括計程車、公車、醫院等，未來繼續研究如何擴展功能。

    江肇國指出，台中通優惠店家數僅一千一百廿家，其中單一連鎖飲料店竟佔一百六十家，另有單一連鎖咖啡店家六十家、單一連鎖電器店五十三家等，優惠「灌水灌得離譜」，甚至未能跟台中購物節二萬優惠店家連結，市府各單位各自為政優惠無法互通。

    數位局︰近日會再與店家簽約

    黃守達也批評，台中通四年來僅整合圖書證功能，包括交通卡、敬老愛心卡等仍未整合，去年申請補換敬老愛心卡數高達一萬六千六百張，補換發成本高，台中通作為提供市民資訊服務最大通路，充其量只是整合各市政服務連結，存在感薄弱。

