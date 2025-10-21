《台北》高風險醫美 稽查15機構揪13家違規

日前傳出台北醫美診所執行生殖器增大手術導致病患死亡，台北市衛生局於九月廿六日至十月三日啟動「高風險醫美機構專案稽查」，針對台北市十五家過往有三起以上醫療糾紛、輿情回應等事由，加強稽查高風險醫療機構。衛生局昨公布初步盤查名單，共有十三家違規，已依法要求業者限期改善，之後會將確定裁罰名單公布於衛生局官網。

台北市錦州街安和美醫美診所醫師丁斌煌上月執行「陰莖增大術」導致病人死亡，不過之前該名醫師已經有數起醫療糾紛與業務過失致死案件。台北市衛生局上月案件裁罰丁斌煌共卅六萬元，並移付醫師懲戒委員會審議，衛生局正持續調查此案。

衛生局醫事科科長吳岱穎表示，稽查項目包含醫療相關規範、特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法及醫療廣告合法性等。

這次初步稽查醫療機構現場違法項目，共有十三家違規，包含七家病歷塗改處未以劃線刪除並加蓋醫師簽章或病歷未簽章，若有醫療糾紛或刑事案件等影響查閱證據狀況。

此外，也有六家未詳實記載收費項目、收據金額與病歷金額不符，五家診所醫師未依規定辦理支援報備，就至其他診所執業。

另還有十家機構之醫療機構設置與原核准登記之項目不符，像是現場發現自行擴增病床或門診手術室，恐導致病人權益受害、醫療品質下降等狀況。

衛生局表示，已要求業者限期改善，行政調查完畢後會再公布確定裁罰名單。

