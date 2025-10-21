為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鼎越申請取消京華城20％容獎 未補件疑「打假球」

    2025/10/21 05:30 記者何玉華／台北報導

    台北市議員許淑華昨在台北市議會指出，鼎越開發今年四月向市府掛件申請取消廿％的容積獎勵，被退件要求釐清有疑慮的事項後，至今未補件，容積率至今仍為八四〇％，疑似「打假球」洗白，批評都市發展局態度消極，形同配合演爛戲；都發局長簡瑟芳表示，土地還在扣押，建管依舊不予施工勘驗，將發文鼎越請其說明遲未補件的情況。

    許淑華批北市府配合演爛戲

    許淑華指出，京華城土地所有權人「鼎越開發」四月委由起造人「中國建築經理股份有限公司」，於四月九日行文北市府掛件變更都市設計審議案，申請取消有爭議的廿％容獎；交通局四月廿五日回函要求注意變更設計對周邊交通衝擊，都發局五月二日函覆要求釐清變更方案的樓層挑高合理性、開發量減少後停車需求、立體綠化維管措施等議題後，再續行辦理都審程序。

    許淑華說，鼎越至今都未再送件都審，容積率依舊維持八四〇％；且變更案將原地上三層、十七層、十九層樓地板挑空，形成變更後地上二層、十五層、十六層的樓高度達「八．六至十．三公尺」，但總建築高度未變更，質疑建物的安全性、合理性。

    都發局︰會發文請鼎越說明

    許淑華表示，北市府僅於八月十九日發函提醒鼎越，未積極追蹤；而中國建築經理應於六個月內（十月廿八日前）申請複審，逾期未申請或仍不符規定，將依規定予以駁回。雙邊擺爛，案件遲無進展，都發局應立即要求業者說明，以免讓取消廿％容獎成為京華城洗白的「假議題」。

    簡瑟芳回應，土地還在扣押，建管依舊不予施工勘驗，會發文請鼎越說明都審遲未補件的原因。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播