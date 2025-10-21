鼎越申請取消京華城20％容獎 未補件疑「打假球」

台北市議員許淑華昨在台北市議會指出，鼎越開發今年四月向市府掛件申請取消廿％的容積獎勵，被退件要求釐清有疑慮的事項後，至今未補件，容積率至今仍為八四〇％，疑似「打假球」洗白，批評都市發展局態度消極，形同配合演爛戲；都發局長簡瑟芳表示，土地還在扣押，建管依舊不予施工勘驗，將發文鼎越請其說明遲未補件的情況。

許淑華批北市府配合演爛戲

許淑華指出，京華城土地所有權人「鼎越開發」四月委由起造人「中國建築經理股份有限公司」，於四月九日行文北市府掛件變更都市設計審議案，申請取消有爭議的廿％容獎；交通局四月廿五日回函要求注意變更設計對周邊交通衝擊，都發局五月二日函覆要求釐清變更方案的樓層挑高合理性、開發量減少後停車需求、立體綠化維管措施等議題後，再續行辦理都審程序。

請繼續往下閱讀...

許淑華說，鼎越至今都未再送件都審，容積率依舊維持八四〇％；且變更案將原地上三層、十七層、十九層樓地板挑空，形成變更後地上二層、十五層、十六層的樓高度達「八．六至十．三公尺」，但總建築高度未變更，質疑建物的安全性、合理性。

都發局︰會發文請鼎越說明

許淑華表示，北市府僅於八月十九日發函提醒鼎越，未積極追蹤；而中國建築經理應於六個月內（十月廿八日前）申請複審，逾期未申請或仍不符規定，將依規定予以駁回。雙邊擺爛，案件遲無進展，都發局應立即要求業者說明，以免讓取消廿％容獎成為京華城洗白的「假議題」。

簡瑟芳回應，土地還在扣押，建管依舊不予施工勘驗，會發文請鼎越說明都審遲未補件的原因。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法