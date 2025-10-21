為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全真瑜珈停業 「經民連」控中資惡意掏空

    2025/10/21 05:30 記者董冠怡／台北報導
    經濟民主連合昨號召全真瑜珈無預警倒閉的受害者、香港邊城青年齊聚敦南館門口，怒嗆「中資滾出台灣！」 （記者董冠怡攝）

    經濟民主連合昨號召全真瑜珈無預警倒閉的受害者、香港邊城青年齊聚敦南館門口，怒嗆「中資滾出台灣！」 （記者董冠怡攝）

    籲檢方偵查 香港邊城青年提醒防範假外資、真中資

    連鎖瑜珈業者「True Yoga全真瑜珈健身（全真台灣）」九月卅日無預警停業，四萬餘名會員和教練權益受損，主張守護台灣主權的經濟民主連合（簡稱經民連）指控此案是「系統性中資繞道來台的惡意掏空」，呼籲檢方立即啟動偵查，昨天號召受害民眾及在台港青組成的香港邊城青年齊聚怒嗆「中資滾出台灣！」並寄信至台北市香港商業協會，呼籲協尋全真台灣董事長、香港上市的華控康泰前副總裁司徒敏慧。

    經民連智庫召集人賴中強等廿多人，昨於全真瑜珈旗下敦南旗艦館門口合體，除了「委託」協尋二〇二〇年離開台灣未再入境的司徒敏慧，也要求全真瑜珈在台實際負責人、執行長宋言鏞出來面對，質疑明知全真台灣長期虧損、負債累累，卻仍強行推動長期會員預繳方案，華控康泰隸屬中國國企山西建設投資集團有限公司，質疑二人涉嫌協助公司「詐欺吸金」，批評是「無良中資的幫兇」，呼籲金管會、經濟部、檢調機關進一步了解，有無其他未爆彈。

    全真瑜珈兼任團課老師痛訴，二〇〇九年加入會員、二〇一三年開始教課，原以為是「最值得信任的地方」，九月遲發薪資時，還曾替公司說話，結果等到的卻是「老闆精準計算的劇本」，員工、老師、會員「全部成了算盤上的數字」，台灣定了一條卅％的中資審查線，業者就將持股控制在廿九％，堂而皇之規避審查、滲透經營，斥責政府裝睡、毫無警覺之外，也痛罵「中資滾出台灣！」

    香港邊城青年說，「假外資、真中資」是香港人再熟悉不過的手法，透過子公司繞過監管，利用授權費和高利貸洗光現金流，留下空殼公司、倒閉公告與一群被拋棄的勞工和消費者，如今這齣戲從香港搬到了台灣，示警台灣必須防範「掛著外資名義、實則聽命北京」的公司。

    自救會建議設立消費者權益墊償基金

    受害者自救會建議，政府應設立「消費者權益墊償基金」，同時不要再有下一個亞歷山大，跨部會成立專案小組並統一處理窗口，即時監管經營不善的業者，建立預警機制，堵住法律漏洞。

